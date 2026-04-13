Colón vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver semifinal del Béisbol Mayor 2026 FOTO: FEDEBEIS

Colón y Bocas del Toro se verán las caras en la ronda semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, un día después de que el juego 1 fuera pospuesto tras la lluvia que cayó el domingo en Changuinola.

Los colonenses dejaron a Herrera en el camino en la ronda de 8, mientras que los bocatoreños lucieron superior y barrieron en tres partidos a la novena de Coclé.

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