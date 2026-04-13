Colón y Bocas del Toro se verán las caras en la ronda semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, un día después de que el juego 1 fuera pospuesto tras la lluvia que cayó el domingo en Changuinola.
Para el juego 1 que fue pospuesto, estaban programados para abrir Manuel Campos por Colón y Pedro Torres por Bocas del Toro.
COLÓN VS BOCAS DEL TORO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL DEL BÉISBOL MAYOR 2026
- Fecha: Lunes, 13 de abril de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Estadio Calvin Byron
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión