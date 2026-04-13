Béisbol Mayor 2026 Beisbol mayor Panamá -  13 de abril de 2026 - 10:28

Colón vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver semifinal del Béisbol Mayor 2026

La novena de Colón visitará a Bocas del Toro en la ronda semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Colón vs Bocas del Toro: Fecha

Colón vs Bocas del Toro: Fecha, hora y dónde ver semifinal del Béisbol Mayor 2026

FOTO: FEDEBEIS

Colón y Bocas del Toro se verán las caras en la ronda semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, un día después de que el juego 1 fuera pospuesto tras la lluvia que cayó el domingo en Changuinola.

Los colonenses dejaron a Herrera en el camino en la ronda de 8, mientras que los bocatoreños lucieron superior y barrieron en tres partidos a la novena de Coclé.

Para el juego 1 que fue pospuesto, estaban programados para abrir Manuel Campos por Colón y Pedro Torres por Bocas del Toro.

COLÓN VS BOCAS DEL TORO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL DEL BÉISBOL MAYOR 2026

  • Fecha: Lunes, 13 de abril de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Calvin Byron
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión

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