La panameña Wendy Ducreux ficha por el equipo español Soltec Team

Wendy ha sido campeona de Panamá en ruta los años 2021 y 2022, y llega al Soltec Team procedente de la Selección Nacional Panameña. A pesar de dedicarse exclusivamente al ciclismo de carretera desde 2020, su crecimiento en la ruta ha sido exponencial y el pasado mes de mayo la pudimos ver en el Panamericano de San Juan luchando por la victoria con las mejores ciclistas de América.

“El esfuerzo y disciplina que le he dedicado al deporte me ha llevado a lograr lo que todo ciclista desea, competir en Europa. Para mí es un gran reto personal y deportivo, será uno de los mayores desafíos de mi carrera. Llegar a Europa me dará la oportunidad de darme a conocer en el pelotón mundial, así que acepto el reto con un gran entusiasmo y toda la humildad posible", manifestó Ducreux.

"Ahora toca crecer, seguir mejorando para lograr metas y objetivos mayores como ciclista, y lógicamente demostrar al equipo que fichan a una ciclista que dará todo en la carretera y representará al equipo con orgullo”, agregó.

El fichaje de Wendy Ducreux por el equipo Soltec Team Costa Cálida es un ejemplo claro del crecimiento del ciclismo en Panamá, tanto femenino como masculino.

“Otro de los objetivos que me marco es el incentivar a las futuras generaciones femeninas de ciclismo de mi país a que con mucho esfuerzo y disciplina se pueden lograr estos objetivos. Agradezco a la Federación Panameña de Ciclismo por toda la gestión, y el empuje que le han dado a todas las categorías camino a Europa”, señaló Wendy consciente de la relevancia de su paso a Europa y lo que significa para el ciclismo panameño.

La escuadra Soltec Team muy comprometida con el medio ambiente, sigue asentando los cimientos de su equipo femenino de cara al futuro. “La llegada de Wendy al equipo es un orgullo para nosotros y continua y aumenta la presencia de las ciclistas latinas en nuestro equipo”, comentó el manager general del equipo Marcelino Oliver.

La Federación Panameña de Ciclismo fue la encargada de realizar la gestión para que Wendy Ducreux viaje, de la mano del manager Marcelino Pacheco de la firma Gorama Cycling.

