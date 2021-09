Panamá logra histórica clasificación al Mundial de Ciclismo

Samudio también informó sobre la nómina que estará en Flandes: "Hemos conversado con Christofer y le ha cedido la plaza en la Ruta a Franklin Archibold, Jurado participará solo en la contrarreloj donde también Archibold verá acción, 'Cristoff' tiene muchos más kilómetros y desgaste debido a su preparación a Tokio, 'Archi' está en su mejor momento, luce bien y merece esta oportunidad, además estos 2 “cracks” le abren puerta a Roberto Herrera que estará representándonos en la sub 23 y a Christofer Miranda en la Junior. Hemos solicitado a la UCI la inscripción de nuestra máxima promesa Felipe Hassan que por 5 días no cumple con la edad Junior, si la UCI nos contesta con un SÍ “Pipechan” también estaría en mundiales. Nuestro proceso continúa, y hoy cumplimos con un logro más, seguimos abriendo puerta a nuestros jóvenes, y eso se lo debemos a toda nuestra selección Élite”.

Por su parte Christofer Jurado agregó: “Es el momento de darle esa oportunidad a nuestros jóvenes, yo la tuve y me siento orgulloso no de clasificar, hoy siento orgullo de ver que hay un legado y que seguimos creciendo”.

En la historia de Panamá, el ciclismo ha participado en 3 mundiales, en Colombia 1994 solamente a nivel amateur, las normas eran diferentes y no pudimos enfrentarnos a los profesionales. El campeón en aquel entonces sería el español Abran Olano. En el 2009 participamos solamente en la sub 23 en la Contrarreloj Individual con Yelko Gómez y Ramón Carretero, se podía participar sin clasificar, pero no se podía correr la Ruta; y en el 2021 el ciclismo lo logra con puntos UCI en Ranking Mundial e Individual.

FUENTE: FEPACI