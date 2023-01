Clásico Mundial 2023: ¿Jugará Edmundo Sosa con la Selección de Panamá?

"Se está manejando, he tenido conversaciones con el mánager Luis Ortiz y con personas de la federación, pero con el equipo (Phillies) todavía no, se que están moviendo las cartas, tengo muchas ganas de representar a mi país, a Panamá porque jugar el Clásico Mundial es una experiencia muy bonita que nunca he vivido", fueron las primeras palabras de Sosa.