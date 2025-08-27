Clásico Mundial 2026: José Caballero habría confirmado su participación con Panamá

José Caballero habría confirmado su intención de jugar con la novena de Panamá en el próximo Clásico Mundial 2026.

"Siempre estoy anuente a jugar con mi país. Soy orgulloso panameño y siempre me ha encantado dejar los colores de mi en alto", expresó el jugador de los Yankees de New York.

Desde que llegó al equipo del Bronx, batea para .281, 9 imparables en 18 partidos, 1 doble, 2 HRs, 5 empujadas, 6 bases por bolas, 7 bases robadas en 8 intentos.

A la defensa ha mostrado su versatilidad jugando en la tercera base, campo corto, segunda base y el jardín derecho.

"Chema" fue parte del equipo nacional que disputó el Clásico Mundial 2023 donde Panamá quedó con marca de 2-2.