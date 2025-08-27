CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  27 de agosto de 2025 - 16:10

Clásico Mundial 2026: José Caballero habría confirmado su participación con Panamá

José Caballero habría confirmado su intención de jugar con la novena de Panamá en el próximo Clásico Mundial 2026.

José Caballero

José Caballero

AFP

"Siempre estoy anuente a jugar con mi país. Soy orgulloso panameño y siempre me ha encantado dejar los colores de mi en alto", expresó el jugador de los Yankees de New York.

Desde que llegó al equipo del Bronx, batea para .281, 9 imparables en 18 partidos, 1 doble, 2 HRs, 5 empujadas, 6 bases por bolas, 7 bases robadas en 8 intentos.

A la defensa ha mostrado su versatilidad jugando en la tercera base, campo corto, segunda base y el jardín derecho.

"Chema" fue parte del equipo nacional que disputó el Clásico Mundial 2023 donde Panamá quedó con marca de 2-2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AurelioOrtiz31/status/1960738903075258455&partner=&hide_thread=false

