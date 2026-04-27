Béisbol Mayor 2026: Bocas del Toro se pone a una victoria del título

La novena de Bocas del Toro está cerca del bicampeonato, luego de superar a Chiriquí por pizarra de 6-3 y poner la serie 3-1 a su favor en la Serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 .

¡El último out! Así finalizó el cuarto juego de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, con la tercera victoria de Bocas del Toro sobre Chiriquí. #BeisRPC pic.twitter.com/yutK2sHGlF

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Los bocatoreños atacaron en el primer episodio con un sencillo remolcador de dos carreras de Carlos Sánchez a la patrulla central, donde anotaron Héctor Rayo y Jonathan Mendoza.

En la baja del primer capítulo, Chiriquí reaccionó con una rayita en las piernas de Jeffer Patiño, después del imparable de Jonathan Saavedra al jardín izquierdo.

El actual campeón aumentó la ventaja en la alta de la cuarta entrada con un sencillo de Edward Tolo que remolcó a Joshwan Wright y posteriormente un pitcheo descontrolado de Steven Fuentes, le permitió anotar a Carlos Cortés y Jael Escobar las carreras que pusieron el encuentro 5-1.

Los chiricanos trataron de recortar en el octavo episodio anotando dos rayitas con Carlos Xavier Quiroz e Iraj Serrano, pero la visita respondió inmediatamente con una carrera anotada por Jael Escobar después de un hit de Jonathan Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2048939865379651806?s=20&partner=&hide_thread=false ¡La velocidad de Bocas del Toro!



Steven Fuentes y Erasmo Caballero se cruzaron y los "tortugueros" aprovecharon para fabricar dos rayitas. #BeisRPC pic.twitter.com/BrDTX6c3OE — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 28, 2026

El lanzador zurdo Didier Vargas se acreditó la victoria, tirando 7.2 episodios de 9 hits, 3 carreras (3 limpias), 1 base por bolas y 6 ponches.

Carlos Sánchez de 5-2 con 1 doblete y 2 carreras empujadas, fue el hombre clave a la ofensiva.

Próximo duelo de la Serie final - Béisbol Mayor 2026

Los equipos de Bocas del Toro y Chiriquí se verán las caras el miércoles 29 de abril en el juego 5 del cruce final de la pelota mayor.

El choque se jugará en el Estadio Nacional Rod Carew, desde las 7:00 p.m. por la señal de RPC Televisión.