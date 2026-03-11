CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  11 de marzo de 2026 - 10:30

Clásico Mundial 2026: Panamá quedó último en Pool A y tendrá que jugar eliminatorias para el próximo

La novena de Panamá tendrá que jugar eliminatorias la próxima ocasión luego de su participación en el Clásico Mundial 2026.

Clásico Mundial 2026: Panamá quedó último en Pool A y tendrá que jugar eliminatorias para el próximo

Clásico Mundial 2026: Panamá quedó último en Pool A y tendrá que jugar eliminatorias para el próximo

FOTO: FEDEBEIS

La novena de Panamá quedó última en el grupo A en el Clásico Mundial 2026 y además, con el triunfo de Canadá sobre Puerto Rico, confirma que la novena panameña jugará eliminatorias para el próximo Clásico.

Panamá inició perdiendo ante Cuba 3-1 donde el partido lo perdió Logan Allen tras permitir las tres carreras, todas ellas provenientes de cuadrangulares.

Para el segundo encuentro los dirigidos por José Mayorga cayeron ante Puerto Rico luego de un walk-off de Darrel Hernaiz ante Severino González en la décima entrada. Panamá llegó a la novena entrada ganando el partido por una carrera pero Alberto Baldonado no pudo cerrar el partido.

Sumaron victoria en el tercer partido luego de vencer 4-3 ante Canadá con buena producción ofensiva de Enrique Bradfield Jr. y Rubén Tejada, además con Darío Agrazal cerrando el partido.

Colombia superó a Panamá 4-3 a pesar de que intentaron revertir el marcador en las entradas finales.

Grupo A - San Juan Equipo - Ganados - Perdidos

  • Puerto Rico 3 - 1
  • Canadá 2 - 1
  • Cuba 2 - 1
  • Colombia 1- 3
  • Panamá 1 - 3

Queda pendiente el encuentro entre Canadá y Cuba.

En esta nota:
Seguir leyendo

Clásico Mundial 2026: Mark DeRosa en la polémica por creer que Estados Unidos ya estaba clasificado

José Caballero: " Nos despedimos con un mal sabor de boca pero con la frente en alto"

Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy miércoles 11 de marzo

Recomendadas

Últimas noticias