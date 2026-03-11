Clásico Mundial 2026: Panamá quedó último en Pool A y tendrá que jugar eliminatorias para el próximo

La novena de Panamá quedó última en el grupo A en el Clásico Mundial 2026 y además, con el triunfo de Canadá sobre Puerto Rico, confirma que la novena panameña jugará eliminatorias para el próximo Clásico.

Panamá inició perdiendo ante Cuba 3-1 donde el partido lo perdió Logan Allen tras permitir las tres carreras, todas ellas provenientes de cuadrangulares.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Para el segundo encuentro los dirigidos por José Mayorga cayeron ante Puerto Rico luego de un walk-off de Darrel Hernaiz ante Severino González en la décima entrada. Panamá llegó a la novena entrada ganando el partido por una carrera pero Alberto Baldonado no pudo cerrar el partido.

Sumaron victoria en el tercer partido luego de vencer 4-3 ante Canadá con buena producción ofensiva de Enrique Bradfield Jr. y Rubén Tejada, además con Darío Agrazal cerrando el partido.

Colombia superó a Panamá 4-3 a pesar de que intentaron revertir el marcador en las entradas finales.

Grupo A - San Juan Equipo - Ganados - Perdidos

Puerto Rico 3 - 1

3 - 1 Canadá 2 - 1

Cuba 2 - 1

Colombia 1- 3

Panamá 1 - 3

Queda pendiente el encuentro entre Canadá y Cuba.