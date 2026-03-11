Clásico Mundial 2026: Panamá quedó último en Pool A y tendrá que jugar eliminatorias para el próximo

La novena de Panamá quedó última en el grupo A en el Clásico Mundial 2026 y además, con el triunfo de Canadá sobre Puerto Rico, confirma que la novena panameña jugará eliminatorias para el próximo Clásico.
Para el segundo encuentro los dirigidos por José Mayorga cayeron ante Puerto Rico luego de un walk-off de Darrel Hernaiz ante Severino González en la décima entrada. Panamá llegó a la novena entrada ganando el partido por una carrera pero Alberto Baldonado no pudo cerrar el partido.
Sumaron victoria en el tercer partido luego de vencer 4-3 ante Canadá con buena producción ofensiva de Enrique Bradfield Jr. y Rubén Tejada, además con Darío Agrazal cerrando el partido.
Colombia superó a Panamá 4-3 a pesar de que intentaron revertir el marcador en las entradas finales.
Grupo A - San Juan Equipo - Ganados - Perdidos
- Puerto Rico 3 - 1
- Canadá 2 - 1
- Cuba 2 - 1
- Colombia 1- 3
- Panamá 1 - 3
Queda pendiente el encuentro entre Canadá y Cuba.