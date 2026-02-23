Clásico Mundial 2026: ¿Podrá lanzar Shohei Ohtani en el torneo?

Una sonrisa pícara se dibujó en el rostro de Shohei Ohtani mientras la superestrella de dos vías consideraba lanzar y batear en el Clásico Mundial 2026 .

Parte baja del noveno inning. Juego por el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol. Revancha entre Japón y Estados Unidos.

¿Podría Ohtani evitar ofrecerse para subir al montículo en esa situación, aun cuando él y los Dodgers han decidido que participará exclusivamente como bateador en el torneo?

“Es difícil decirlo”, comentó Ohtani el domingo, “pero si aparece [Mike] Trout, sería tentador”.

Trout no vestirá el uniforme de la selección de las barras y las estrellas esta vez, pero Ohtani ya ha vivido algo similar. Fue el encargado de cerrar el juego por el título del Clásico del 2023, y ponchó a su entonces compañero con los Angelinos para el emocionante out final que coronó un torneo electrizante.

En ese Clásico, Ohtani cumplió plenamente su rol de dos vías, cuando Japón conquistó el título por tercera vez. De cara a su primer año completo como jugador de dos vías con los Dodgers, Ohtani ha seguido su preparación habitual como bateador y como lanzador esta primavera, aunque el club es cuidadoso con su progresión, razón por la cual no lanzará por Japón.

El panorama de Shohei Ohtani en el Clásico Mundial 2026

Este año no es posible dividir sus responsabilidades, ya que Ohtani está programado para iniciar la campaña en la rotación de los Dodgers, pese a que estará lejos del equipo durante gran parte de los Entrenamientos Primaverales. Eso ha llevado a jornadas como la del domingo, cuando enfrentó bateadores durante dos innings simulados y luego tomó práctica de bateo.

Deberá mantener un equilibrio similar mientras continúa fortaleciendo su brazo con Samurai Japan. Ohtani señaló que espera realizar prácticas de bateo en vivo o juegos simulados durante el Clásico, mientras él y el cuerpo técnico ajustan los detalles para que llegue listo como lanzador al Día Inaugural.

“Haré todo lo que esté en mi poder para asegurar que la calidad y el volumen estén en un buen punto”, manifestó Ohtani. “Con las oportunidades limitadas que tenga en situaciones en vivo, debo sacarles el máximo provecho”.

FUENTE: MLB