Clásico Mundial 2026: ¿Qué novenas tendrán que disputar las clasificatorias para el próximo WBC?

Una vez conocidos los equipos que avanzan a los cuartos de final del Clásico Mundial 2026 , se conocieron quiénes jugarán las clasificatorias para el próximo torneo del WBC.

Por un lado la novena de Panamá, quien llegó con altas expectativas al evento, quedó ubicada última en su grupo a pesar de sumar un triunfo ante Canadá, clasificado como número uno del pool A, pero las derrotas ante Cuba, Puerto Rico y Colombia terminaron sepultando las aspiraciones de la novena liderada por José Mayorga.

Mientras tanto en el pool B, Brasil no logró victoria alguna a pesar de contar con la presencia de peloteros hijos de ex Grandes Ligas como Manny Ramírez y José Ariel Contreras.

República Checa en el pool C y Nicaragua en el D, tampoco lograron sumar triunfos.

Novenas que tendrán que disputar las clasificatorias para el próximo Clásico Mundial