Béisbol Mayor 2026 Beisbol mayor Panamá -  11 de marzo de 2026 - 12:28

Chiriquí vs Colón: Fecha, hora y dónde ver partido inaugural del Béisbol Mayor 2026

Repasa todos los detalles del partido inaugural del Béisbol Mayor 2026 entre las novenas de Chiriquí vs Colón.

Chiriquí vs Colón: Fecha

FOTO: FEDEBEIS

Las novenas de Chiriquí y Colón se verán las caras en el partido inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, en honor al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).

El mánager Hipólito Ortiz reveló la selección oficial del equipo, donde destacan la presencia del herrerano Manuel Campos y el chiricano Harold Araúz, dos de los mejores lanzadores del béisbol nacional.

Por su parte, Chiriquí bajo el mando de Alberto Macré, buscará ganar su título 18 en la categoría.

  • Fecha: Viernes, 13 de marzo de 2026
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Roberto Mariano Bula
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
