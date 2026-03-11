Las novenas de Chiriquí y Colón se verán las caras en el partido inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, en honor al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).
Por su parte, Chiriquí bajo el mando de Alberto Macré, buscará ganar su título 18 en la categoría.
CHIRIQUÍ VS COLÓN: FECHA, HORA Y DÓNDE VER PARTIDO INAUGURAL DEL BÉISBOL MAYOR 2026
- Fecha: Viernes, 13 de marzo de 2026
- Hora: 8:00 p.m.
- Lugar: Estadio Roberto Mariano Bula
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes