NBA: Stephen Curry seguirá de baja al menos 10 días más

Stephen Curry estará fuera de las canchas por al menos otros 10 días mientras la estrella de los Golden State Warriors de la NBA intenta recuperarse de una problemática lesión en la rodilla derecha.

El equipo anunció el miércoles que Curry, quien cumplirá 38 años el sábado y se ha perdido 15 partidos consecutivos, fue reevaluado por su síndrome de dolor patelofemoral y ha seguido progresando satisfactoriamente. Ha regresado a los entrenamientos individuales en cancha, que se intensificarán a medida que Curry pueda hacer más.

Sigue de baja en la NBA

Está previsto que lo examinen nuevamente en 10 días, y luego, normalmente, hay un proceso de preparación específico para un jugador lesionado en un entorno de práctica con varios partidos a toda velocidad antes de que reciba autorización médica para volver a jugar.

Eso significaría que Curry se perdería al menos los próximos seis juegos, incluido un partido como visitante en Atlanta el 21 de marzo, quedando 11 restantes en la temporada regular después de eso.

Golden State inicialmente esperaba que regresara justo después del receso del Juego de las Estrellas, y Curry se quedó fuera del Juego de las Estrellas este año.

Curry, líder de los Warriors en anotación con 27,2 puntos por partido, jugó por última vez el 30 de enero contra Detroit, y los Warriors han tenido dificultades sin él. Su récord es de 9-17 sin él en la alineación esta temporada y de 5-10 durante su reciente periodo de baja.

Los Warriors perdieron su tercer partido consecutivo, tercero en fila en casa y quinto de seis en total en una derrota por 130-124 en tiempo extra ante los Chicago Bulls el martes por la noche.

