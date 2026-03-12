David Villa vuelve al Atlético de Madrid como consejero de administración

Apollo Sports Capital, compañía global de inversión en deporte del fondo estadounidense Apollo, formalizó y culminó este jueves su entrada como accionista mayoritario y nuevo propietario del Atlético de Madrid, con un nuevo consejo de administración de 11 miembros, cinco suyos, al que se incorpora el exfutbolista David Villa , y con la aprobación de una ampliación de capital de 100 millones de euros, informó el club.

Así quedó resuelto en la Junta General Extraordinaria celebrada este mediodía en el estadio Riyadh Air Metropolitano, tras el acuerdo anunciado el pasado 10 de noviembre, con lo que el Atlético de Madrid, incluidos sus franquicias Atlético de San Luis en México y Atlético Ottawa en Canadá, pasan a ser propiedad mayoritaria de Apollo Sports Capital.

"Como parte de la operación, el Grupo Quantum Pacific (QPM) conservará la mayoría de sus participaciones anteriores y será el segundo mayor accionista, mientras que Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo y los fondos de Ares permanecerán como accionistas", expresó Apollo en un comunicado.

"Como inversores a largo plazo, Apollo Sports Capital se asociará con la dirección del Atlético de Madrid para apoyar la fortaleza financiera del club, su competitividad deportiva y su impacto en la comunidad", aseguró el fondo estadounidense.

En la junta, con una representación del 98,66 por ciento del capital social y con la aprobación de todos los acuerdos "por unanimidad”, según el comunicado del club, quedó configurado el nuevo Consejo de Administración, que pasa de seis a once miembros, con la estructura liderada por Apollo Sports Capital, con el 55 por ciento de las acciones, según acordó en noviembre, aunque ninguna de las partes ha comunicado públicamente la cantidad de títulos.

Además de la permanencia de Enrique Cerezo, como presidente del Atlético, y Miguel Ángel Gil Marín, como consejero delegado, Apollo incorpora cinco consejeros (Robert Givone, Tristram Leach, Jim Miller, Sam Porter y Javier Valle); se suma David Villa, leyenda del fútbol español y campeón de Liga con el Atlético de Madrid en 2014; se añade un nuevo miembro por parte del accionariado de Quantum Pacific, Amit Singht, además de Antoine Bonnier, que ya figuraba en el consejo, y otro de Ares Management (Antonio Vázquez-Guillén).

Pablo Jiménez de Parga seguirá ejerciendo como secretario del Consejo, según especificó el club rojiblanco en su nota.

La gestión durante al menos los próximos tres años seguirá liderada por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, y Enrique Cerezo, presidente, como ya anunciaron todas las partes el 10 de noviembre. Apollo, según fuentes próximas al acuerdo, considera muy importante su labor para garantizar la continuidad y visión del proyecto.

“Miguel Ángel ha hecho un trabajo extraordinario transformando al Atlético y para nosotros era fundamental invertir respaldando la continuidad de su liderazgo, además de invertir en el equipo y en la comunidad local”, expresó entonces Robert Givone, socio de Apollo, co-gestor de la filial Sports Capital y ahora miembro del consejo del Atlético.

Además, la Junta aprobó este jueves “una ampliación de capital de hasta 100 millones de euros”.

“Dicha ampliación estaba marcada en los planes anunciados el pasado mes de noviembre, con la intención de invertir en los equipos del club y en la Ciudad del Deporte que se está desarrollando junto al estadio Riyadh Air Metropolitano y aspira a convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio y la cultura”, expuso el club.

En agosto de 2025, Gil Marín ya expuso la necesidad de una nueva ampliación de capital, tras las acometidas por 120 millones de euros en 2021 y por 70 millones de euros en el verano de 2024, según explicó entonces el propio consejero delegado.

La Ciudad del Deporte en torno al estadio, ya en construcción y que incluye la nueva ciudad deportiva, además de varias zonas de ocio, tiene previsto un coste de unos 800 millones de euros.

Igualmente, en primer lugar, en la Junta General Extraordinaria se acordó “una modificación de los Estatutos con la finalidad de adaptar el gobierno corporativo del club a la nueva composición del capital social tras el acuerdo con Apollo Sports Capital, que ha supuesto una reorganización de las participaciones significativas en el capital social de la entidad, convirtiéndose en el accionista mayoritario del club”, expresó la entidad.

“Nos enorgullece dar la bienvenida oficial a Apollo Sports Capital en el Atlético de Madrid como un socio comprometido y a largo plazo, que construirá sobre nuestro gran legado dentro y fuera del campo para nuestros aficionados, jugadores, entrenadores y staff, y nuestra comunidad. También quiero agradecer a Wanda Group, Quantum Pacific y Ares, que nos han apoyado en momentos clave para hacer realidad este nuevo capítulo”, dijo Miguel Ángel Gil Marín, en declaraciones publicadas por Apollo en un comunicado.

"Es un honor para Apollo Sports Capital convertirse en los administradores de esta legendaria franquicia, asociándose con Miguel Ángel y el equipo directivo para respaldar su visión a largo plazo, invirtiendo en el club y en la comunidad local. Apollo Sports Capital está comprometida a mantener el espíritu y las tradiciones Atleti en esta emocionante próxima fase”, aseguró Givone.

Quantum Pacific está “orgulloso de seguir siendo el segundo mayor accionista del club al entrar en esta emocionante nueva era”, según expuso Antoine Bonnier, CEO de esta empresa.

“Esperamos trabajar con Apollo, Miguel, Enrique y todos los demás en el Atleti para alcanzar nuevas cotas juntos. Bajo el liderazgo de Miguel, hemos logrado mucho juntos dentro y fuera del campo. Ahora, al acercarnos a nuestra segunda década en el Atleti, estamos seguros de que lo mejor está por venir”, añadió, según la nota de Apollo.

Por su parte, Jim Miller, codirector de estrategia de Deportes, Medios y Entretenimiento de Ares, también accionista del club, expresó que este fondo está “entusiasmado de continuar apoyando al Atlético de Madrid”.

“Confiamos en el futuro del club mientras construyen sobre el impulso y el gran éxito que hemos logrado juntos”, agregó en declaraciones recogidas también en la nota de prensa de Apollo.

Apollo Sports Capital “es una empresa global de inversión deportiva que invierte en todo el ecosistema deportivo y de eventos en vivo, principalmente en oportunidades de crédito e híbridas”, según la compañía global, que aseguró que el “Atlético de Madrid es la inversión capital mayoritaria insignia de Apollo Sports Capital y no forma parte de una estrategia de propiedad con control multiclub”.

La entrada de Apollo termina con la propiedad del Atlético de Madrid de la familia Gil, que ha controlado el club durante 38 años, los últimos 33 como máximos accionistas desde la conversión en Sociedad Anónima Deportiva en 1992, con 14 títulos ganados, con una intervención judicial en el año 2000, con el descenso a Segunda División, donde permaneció dos años, y con el cambio de estadio del Vicente Calderón y el Metropolitano, hasta la estabilidad de la actualidad con Diego Simeone como entrenador.

La era Gil se inició el 27 de junio de 1987 con el triunfo en las elecciones a la presidencia de Jesús Gil, hasta la actualidad, con Enrique Cerezo como presidente desde 2002 y Miguel Ángel Gil Marín, hijo de Jesús Gil, como máximo accionista, hasta la venta de una parte mayoritaria a Apollo, y gestor del club.

La Junta General Extraordinaria de este jueves supone la formalización del acuerdo alcanzado hace meses y anunciado el pasado 10 de noviembre para la entrada del fondo de inversión estadounidense Apollo, a través de su compañía global de inversión en deporte Apollo Sports Capital, como el accionista mayoritario del Atlético de Madrid.

La empresa llegó a un acuerdo para ello con Miguel Ángel Gil, consejero delegado y máximo accionista de la entidad hasta ahora; Enrique Cerezo, presidente del club; Quantum Pacific Group y Ares Management, que permanecerán como accionistas minoritarios, según aseguró el club. No se han revelado las cantidades económicas de la compra por ninguna de las partes.

El Atlético de Madrid, según los diversos estudios de mercado, tiene una valoración total por el cien por cien del club de entre 2.500 y 3.000 millones de euros.

El pasado 27 de enero, la Comisión Europea dio luz verde a la operación, tras constatar que "no plantea problemas de competencia puesto que las compañías no están activas en los mismos mercados o en mercados verticales", según anunció ese día el propio organismo, dentro del proceso que ha quedado culminado en la junta de este jueves.

