CLÁSICO MUNDIAL Béisbol -  9 de marzo de 2026 - 11:50

Clásico Mundial 2026: Equipos clasificados a los cuartos de final

Japón y Corea del Sur se convirtieron en los primeros clasificados a los cuartos de final del Clásico Mundial 2026.

FOTO: MLB

Las emociones del Clásico Mundial 2026 continúan en varios escenarios de Japón, Miami, Houston y Puerto Rico, donde ya se conocen varios clasificados a los cuartos de final.

Los japoneses con marca de 3-0 en el grupo C, aseguraron su boleto a la siguiente fase tras superar 4-3 a Australia el pasado domingo 8 de marzo en el Tokyo Dome.

Por su parte, Bo Gyeong Moon pegó un jonrón de dos carreras y remolcó cuatro en la jornada, pero fue Hyun Min Ahn quien se vistió de héroe el lunes en la novena entrada para que Corea del Sur avanzara a los cuartos de final con una victoria por 7-2 sobre Australia en el Tokio Dome.

Clasificados a los cuartos de final del Clásico Mundial 2026

  • Japón (grupo C)
  • Corea del Sur (grupo C)
