Clásico Mundial 2026: Equipos clasificados a los cuartos de final

Las emociones del Clásico Mundial 2026 continúan en varios escenarios de Japón, Miami, Houston y Puerto Rico, donde ya se conocen varios clasificados a los cuartos de final.
Por su parte, Bo Gyeong Moon pegó un jonrón de dos carreras y remolcó cuatro en la jornada, pero fue Hyun Min Ahn quien se vistió de héroe el lunes en la novena entrada para que Corea del Sur avanzara a los cuartos de final con una victoria por 7-2 sobre Australia en el Tokio Dome.
Clasificados a los cuartos de final del Clásico Mundial 2026
- Japón (grupo C)
- Corea del Sur (grupo C)