Kadir Barría marca doblete en la Copa Río con Botafogo Sub-20

El delantero panameño Kadir Barría reapareció con anotación doble en el duelo del Botafogo ante Resende en la Copa Río Sub-20, siendo los dos primeros goles en este partido.
Kadir Barría marca doblete con la Sub-20 de Botafogo
Kadir Barría que no anotaba desde enero de 2026 logró romper la sequía y anotó dos goles para darle ventaja al Botafogo desde el minuto 2 y el minuto 10.
El último gol de Kadir Barría fue con la selección de Panamá en amistoso y recupera confianza con el equipo de la Sub-20 para seguir en la pelea por un puesto con el equipo de Thomas Christiansen.
El panameño marcó asistencia en el tercer gol de su equipo.
