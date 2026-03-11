Kadir Barría marca doblete en la Copa Río con Botafogo Sub-20

El delantero panameño Kadir Barría reapareció con anotación doble en el duelo del Botafogo ante Resende en la Copa Río Sub-20, siendo los dos primeros goles en este partido.

Kadir Barría que no anotaba desde enero de 2026 logró romper la sequía y anotó dos goles para darle ventaja al Botafogo desde el minuto 2 y el minuto 10.

El último gol de Kadir Barría fue con la selección de Panamá en amistoso y recupera confianza con el equipo de la Sub-20 para seguir en la pelea por un puesto con el equipo de Thomas Christiansen.

El panameño marcó asistencia en el tercer gol de su equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/informafogo/status/2031793576468684908?s=20&partner=&hide_thread=false Kadir faz um golaço aos 2 minutos de jogos contra o Resende, pela Copa Rio sub-20.



| BotafogoTV pic.twitter.com/SPwaxYsbAK — Informa Fogo (@informafogo) March 11, 2026