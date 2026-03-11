LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  11 de marzo de 2026 - 13:37

Kadir Barría marca doblete en la Copa Río con Botafogo Sub-20

El panameño Kadir Barría marcó doblete en la Copa Río con el Botafogo Sub-20 en Brasil, repasa detalles.

Kadir Barría marca doblete en la Copa Río con Botafogo Sub-20

Kadir Barría marca doblete en la Copa Río con Botafogo Sub-20

FOTO / Vítor Silva/ BFR

El delantero panameño Kadir Barría reapareció con anotación doble en el duelo del Botafogo ante Resende en la Copa Río Sub-20, siendo los dos primeros goles en este partido.

Kadir Barría marca doblete con la Sub-20 de Botafogo

Kadir Barría que no anotaba desde enero de 2026 logró romper la sequía y anotó dos goles para darle ventaja al Botafogo desde el minuto 2 y el minuto 10.

El último gol de Kadir Barría fue con la selección de Panamá en amistoso y recupera confianza con el equipo de la Sub-20 para seguir en la pelea por un puesto con el equipo de Thomas Christiansen.

El panameño marcó asistencia en el tercer gol de su equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/informafogo/status/2031793576468684908?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/informafogo/status/2031795615756083242?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

FC Barcelona vs Sevilla: Fecha, hora y dónde ver jornada 28 de LaLiga

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?

Álvaro Arbeloa: "Me motiva jugar una eliminatoria de Champions como la que tenemos"

Recomendadas

Últimas noticias