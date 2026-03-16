Clásico Mundial 2026: República Dominicana impuso récord de cuadrangulares en el WBC

Cuando Junior Caminero le disparó un jonrón de 105.6 millas por hora y 401 pies por el jardín izquierdo frente a un sweeper de 84.4 mph del reinante ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, hizo historia por la Selección de la República Dominicana en el Clásico Mundial 2026.
Ahora, Caminero está empatado con Jarren Durán (México) y Vinnie Pasquantino (Italia) por el liderato de estacazos en el Clásico del 2026 con tres. En la selección dominicana, a Caminero le siguen en jonrones Oneil Cruz, Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Austin Wells con dos cada uno. De su parte, Ketel Marte y Julio Rodríguez han disparado uno cada uno.
