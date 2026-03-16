Clásico Mundial 2026: República Dominicana impuso récord de cuadrangulares en el WBC

Junior Caminero está empatado con Jarren Durán (México) y Vinnie Pasquantino (Italia) por el liderato de estacazos en el Clásico Mundial 2026 con tres.

Clásico Mundial 2026: República Dominicana impuso récord de cuadrangulares en el WBC

Clásico Mundial 2026: República Dominicana impuso récord de cuadrangulares en el WBC

Cuando Junior Caminero le disparó un jonrón de 105.6 millas por hora y 401 pies por el jardín izquierdo frente a un sweeper de 84.4 mph del reinante ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, hizo historia por la Selección de la República Dominicana en el Clásico Mundial 2026.

El domingo en la ronda semifinal del Clásico Mundial de Béisbol del 2026 en el loanDepot park entre los Estados Unidos y la República Dominicana, Caminero disparó el cuadrangular número 15 de los quisqueyanos en este torneo. Se trata de la mayor cantidad colectiva de vuelacercas para un equipo en particular en una sola edición del evento, rompiendo la marca de 14 de México en el 2009.

Ahora, Caminero está empatado con Jarren Durán (México) y Vinnie Pasquantino (Italia) por el liderato de estacazos en el Clásico del 2026 con tres. En la selección dominicana, a Caminero le siguen en jonrones Oneil Cruz, Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Austin Wells con dos cada uno. De su parte, Ketel Marte y Julio Rodríguez han disparado uno cada uno.

