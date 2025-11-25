Clásico Mundial 2026: Shohei Ohtani confirmó participación con Japón

Shohei Ohtani anunció que jugará con la selección de Japón en el Clásico Mundial 2026 , con el objetivo de repetir la hazaña luego de que los Dodgers defendieran con éxito su título esta temporada.

Ohtani confirmó el lunes su intención de participar en el próximo Clásico, sumándose así la superestrella global más importante del béisbol a la ya impresionante lista de figuras que verán acción en el torneo que se disputará en marzo.

Grupo de Japón en el Clásico Mundial 2026

Japón debutará en el Grupo C del Clásico 2026 el 6 de marzo en el Tokyo Dome. Los campeones defensores del torneo se medirán con China Taipéi, Corea, Australia y Chequia en su grupo.

Ohtani, quien acaba de obtener su cuarto Premio JMV de manera unánime en las últimas cinco temporadas en las Mayores, también es el Jugador Más Valioso reinante del Clásico Mundial de Béisbol. Ganó ese reconocimiento tras liderar a Japón a su tercera medalla de oro en la edición de 2023.

En el último Clásico, Ohtani protagonizó uno de los momentos más memorables en la historia del torneo: ponchó a Mike Trout para el out final del juego de campeonato, dándole la victoria a Samurai Japan sobre la selección de Estados Unidos.

Como bateador, Ohtani tuvo promedio de .435 con un jonrón, ocho impulsadas y un OPS de 1.345 en siete encuentros del torneo. Como lanzador, registró marca de 2-0 con efectividad de 1.86 y 11 ponches en tres presentaciones, incluyendo el salvamento en el juego por el título.

Ohtani, quien lideró a los Dodgers a su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial este año, lo hizo en su regreso como jugador de dos vías. Volvió a lanzar en junio de 2025 luego de someterse a una cirugía en el codo que lo dejó fuera del montículo durante toda la campaña 2024.

Esta temporada, Ohtani conectó 55 cuadrangulares, la mayor cantidad en su carrera, y dejó efectividad de 2.87 en 14 aperturas como lanzador. Además, bateó y lanzó durante toda la postemporada de Los Ángeles. Aún no se sabe si Ohtani participará como jugador de dos vías con Japón en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, mientras se prepara para su primera campaña completa como lanzador con los Dodgers.

Varias de las figuras más importantes de las Grandes Ligas ya han confirmado su participación en el Clásico Mundial 2026, incluyendo a Aaron Judge y Paul Skenes por Estados Unidos, Francisco Lindor por Puerto Rico y Salvador Pérez por Venezuela.

FUENTE: MLB