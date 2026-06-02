Mundial 2026: Conoce a la selección de Costa de Marfil

La selección de Costa de Marfil buscará competir de gran manera en el Mundial 2026 de la FIFA, en donde compartirán en el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Ecuador.
Una destacada clasificación al Mundial 2026
Costa de Marfil realizó una campaña dominante en las eliminatorias africanas rumbo al Mundial de 2026. Bajo el mando de Faé, los Elefantes finalizaron como líderes de su grupo sin conocer la derrota, asegurando su regreso a una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014.
Números de Costa de Marfil en las Eliminatorias al Mundial 2026:
- Partidos jugados: 10
- Victorias: 8
- Empates: 2
- Derrotas: 0
- Puntos: 26
- Goles a favor: 25
- Goles en contra: 0
- Diferencia de gol: +25
- Vallas invictas: 10 de 10 partidos