Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 10 de marzo

Repasa a continuación las posiciones de las novenas en el Clásico Mundial 2026 de béisbol, tras jornada del martes 10 de marzo.
Posiciones del Clásico Mundial 2026
Grupo A - San Juan Equipo - Ganados - Perdidos
- Puerto Rico* 3 - 1
- Canadá 2 - 1
- Cuba 2 - 1
- Colombia 1- 3
- Panamá 1 - 3
Grupo B - Houston
- Italia 3 - 0
- Estados Unidos 3 - 1
- México 2 - 1
- Gran Bretaña 1 - 3
- Brasil 0 - 4
Grupo C - Tokio
- Japón* 4 - 0
- Corea del Sur* -2 - 2
- Australia 2 - 2
- China Taipéi 2 - 2
- República Checa 0 - 4
Grupo D - Miami
- Venezuela* 3 - 0
- República Dominicana* 3 - 0
- Israel 2 - 2
- Países Bajos 1 - 3
- Nicaragua 0 - 4
*Clasificados a cuartos de final