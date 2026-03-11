CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  11 de marzo de 2026 - 08:52

Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras partidos del 10 de marzo

Repasa a continuación las posiciones de las novenas en el Clásico Mundial 2026 de béisbol, tras jornada del martes 10 e marzo.

La novena de Panamá cayó ante Colombia 4-3 y quedó eliminada del torneo, además quedó ubicado en el último puesto del grupo.

Posiciones del Clásico Mundial 2026

Grupo A - San Juan Equipo - Ganados - Perdidos

  1. Puerto Rico* 3 - 1
  2. Canadá 2 - 1
  3. Cuba 2 - 1
  4. Colombia 1- 3
  5. Panamá 1 - 3

Grupo B - Houston

  1. Italia 3 - 0
  2. Estados Unidos 3 - 1
  3. México 2 - 1
  4. Gran Bretaña 1 - 3
  5. Brasil 0 - 4

Grupo C - Tokio

  • Japón* 4 - 0
  • Corea del Sur* -2 - 2
  • Australia 2 - 2
  • China Taipéi 2 - 2
  • República Checa 0 - 4

Grupo D - Miami

  • Venezuela* 3 - 0
  • República Dominicana* 3 - 0
  • Israel 2 - 2
  • Países Bajos 1 - 3
  • Nicaragua 0 - 4

*Clasificados a cuartos de final

