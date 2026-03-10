Fede Valverde: "Damos la vida para que las cosas mejoren"

Fede Valverde , internacional uruguayo del Real Madrid, resaltó el esfuerzo que hace toda la plantilla y el cuerpo técnico, "del primero al último", para lograr una mejoría que pueda permitir luchar por títulos, y, antes de medirse al Manchester City, aseguró que están dando "la vida para que las cosas mejoren".

"Es un partido increíble que cualquier jugador del Real Madrid desea. Estamos muy emocionados, muy confiados, anímicamente muy bien después de la victoria del otro día que sabíamos que era muy importante para llegar bien. Sabemos lo importante que es que la afición esté de nuestro lado. Con ellos todo es mucho más fácil y los necesitamos", dijo en rueda de prensa pidiendo el apoyo del Santiago Bernabéu.

Fede Valverde previo a Champions League

"Nosotros intentaremos dar el máximo. Cada uno al que le toque jugar aportará su granito de arena en un partido tan importante. Así vamos a sacar las cosas adelante. Del primer al último jugador y del cuerpo técnico damos la vida para que las cosas mejoren y la afición se sienta orgullosa", añadió.

En su mensaje de unión, Fede Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid, destacó que en este momento "todos" tiran "para el mismo lado", y valoró lo que se está viviendo dentro del vestuario. "Estamos muy unidos al cuerpo técnico para que las cosas mejoren y vayan bien".

Baja de Kiki

Lamentó la baja de Kylian Mbappé, "un jugador muy importante", pero su discurso no miró las siete bajas madridistas en el partido. "Estamos enfocados en lo que trabajamos y al que le toque jugar dará el máximo. Necesitamos a todos en esta clase de partidos y tenemos que dar el cien por cien para sacar un gran resultado para la vuelta", apuntó.

"El resultado del otro día (Balaídos) nos sirvió muchísimo para estar mejor anímicamente. Necesitábamos ganar. Debemos seguir mejorando a nivel de juego y creciendo. Ganamos partidos sin el mejor juego pero necesitábamos ganar para llegar a este partido con otra energía. Sabemos en el vestuario lo que estamos afrontando. Han sido meses duros, hemos trabajado el doble para cambiar la temporada y ojalá pueda terminar de la mejor forma", deseó.

El Real Madrid ya se midió en esta Champions League al Manchester City y cayó derrotado en el Santiago Bernabéu. Fede lo recordó y espera un encuentro distinto.

"Es un partido diferente al último. Al ser con ida y vuelta cambia bastante. Sabemos que es muy importante sacar un buen resultado para ir más tranquilos a la vuelta. Intentaremos que no se nos escape el partido por errores nuestros como el último", apuntó.

Sin destacar ningún nombre del rival por encima de otro, aseguró que el City "es un gran equipo del portero al delantero", con futbolistas "de clase mundial", que están "en buena dinámica y saben a lo que juegan". Ante ello, expuso que deben imponer la "ilusión y ganas" con la que encaran el duelo en el Bernabéu.

Por último, valoró la aportación de los jugadores de cantera en un momento de tantas bajas en el primer equipo. "Muy feliz de las oportunidades a los jóvenes que están trabajando de una manera espectacular en los entrenamientos, corren demasiado y es de agradecer las ganas y la ilusión con la que defienden esta camiseta. Recalco que por encima de todo sean personas humildes fuera del campo, respetuosos, que entrenen bien y den buena imagen".

FUENTE: EFE