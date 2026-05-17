FÚTBOL Fútbol Internacional -  17 de mayo de 2026 - 15:36

Ousmane Dembélé sale lesionado en duelo del PSG

El atacante francés Ousmane Dembélé tuvo que ser sustituido en duelo de Ligue 1 del PSG ante París FC.

Ousmane Dembélé sale lesionado en duelo del PSG

Ousmane Dembélé sale lesionado en duelo del PSG

El atacante del PSG Ousmane Dembélé fue sustituido por lesión a la media hora del partido ante el Paris FC, de la última jornada de la Ligue 1.

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Sale sustituido Ousmane Dembélé

El Balón de Oro abandonó el campo en el minuto 27 y el portugués Gonçalo Ramos ocupó su lugar. El exjugador del Barcelona notó molestias musculares en la pierna izquierda y fue cambiado por Luis Enrique, inicialmente, por precaución. El jugador dejó el terreno de juego con aparente normalidad.

El París Saint-Germain se enfrentará al Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest, en la final de la Liga de Campeones.

FUENTE: EFE

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