Diamond Queens Panamá se corona en Copa Internacional de sóftbol femenino en Guayaquil

Diamond Queens Panamá volvió a poner en alto el nombre del país al proclamarse campeón de la IV Copa Internacional Víctor Saona de sóftbol femenino, en Guayaquil, Ecuador.
Títulos individuales de Diamond Queens Panamá
- Jeniffer González: Mejor lanzadora.
- Nai Montenegro: Mejor jardinera central.
- Stefany Sandoval: Campeona de hits, carreras impulsadas y carreras anotadas.
- Karelyn Bravo: Mejor jardinera derecha.
- Margarita Gordon: Mejor primera base.
- Kathleen Jiménez: Mejor shorvoy a short field.
- Joelys Sáez: Mejor shortstop.
- Suralys Reyes: Mejor bateadora designada y Jugadora Más Valiosa (MVP).
- Marilyn Rodríguez: Campeona de bateo y de slugging (SLG).
- Jorge Peralta: Mejor director del torneo.
La presidenta del equipo, Zurisaday González, dedicó el triunfo a Panamá:
“Este triunfo es para nuestro país, porque todas somos Panamá. Fue muy difícil estar lejos de nuestra tierra, nuestras familias y nuestra gente; por eso, esa distancia nos impulsó a dar el doble de esfuerzo para llevarnos la corona y representar a nuestro país con orgullo”.
La participación en Ecuador representó el viaje internacional número 18 de Diamond Queens Panamá, reafirmando su compromiso con el desarrollo del softbol femenino, el turismo deportivo y la proyección del talento panameño.
FUENTE: Diamond Queens Club Panamá