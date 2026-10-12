Diamond Queens Panamá se corona en Copa Internacional de sóftbol femenino en Guayaquil

Diamond Queens Panamá volvió a poner en alto el nombre del país al proclamarse campeón de la IV Copa Internacional Víctor Saona de sóftbol femenino, en Guayaquil, Ecuador.

Además del título colectivo, el equipo recibió 14 reconocimientos individuales por el destacado desempeño de sus jugadoras y cuerpo técnico.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Títulos individuales de Diamond Queens Panamá

- Jeniffer González: Mejor lanzadora.

- Nai Montenegro: Mejor jardinera central.

- Stefany Sandoval: Campeona de hits, carreras impulsadas y carreras anotadas.

- Karelyn Bravo: Mejor jardinera derecha.

- Margarita Gordon: Mejor primera base.

- Kathleen Jiménez: Mejor shorvoy a short field.

- Joelys Sáez: Mejor shortstop.

- Suralys Reyes: Mejor bateadora designada y Jugadora Más Valiosa (MVP).

- Marilyn Rodríguez: Campeona de bateo y de slugging (SLG).

- Jorge Peralta: Mejor director del torneo.

La presidenta del equipo, Zurisaday González, dedicó el triunfo a Panamá:

“Este triunfo es para nuestro país, porque todas somos Panamá. Fue muy difícil estar lejos de nuestra tierra, nuestras familias y nuestra gente; por eso, esa distancia nos impulsó a dar el doble de esfuerzo para llevarnos la corona y representar a nuestro país con orgullo”.

La participación en Ecuador representó el viaje internacional número 18 de Diamond Queens Panamá, reafirmando su compromiso con el desarrollo del softbol femenino, el turismo deportivo y la proyección del talento panameño.

FUENTE: Diamond Queens Club Panamá