Juegos Bolivarianos 2025: Panamá Futsal se instaló en semifinales

La Selección de Panamá Futsal superó a Guatemala para avanzar a las semifinales de la disciplina en los Juegos Bolivarianos 2025.

Foto: COP

La selección nacional de Panamá Futsal avanzó a las semifinales después de golear 5-2 a Guatemala para cerrar la fase de grupos de forma invicta en los XX Juegos Bolivarianos 2025 en Ayacucho-Lima.

Ruman Milord fue la gran figura del encuentro con tres goles marcados, mientras que Ángel Sánchez y un autogol completaron el triunfo canalero.

Las semifinales del futsal en los Juegos Bolivarianos 2025

Panamá, líder del Grupo B, estará jugando las semifinales este martes a las 3:00 pm contra Venezuela, que pasó segundo en el Grupo A.

El otro cruce de las semifinales lo disputarán Paraguay y Colombia a las 12:00 pm.

De momento, los panameños son séptimos en el medallero general con un total de 23 medallas ( 6 de oro, 4 de plata y 13 de bronce).

