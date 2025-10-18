Juegos Centroamericanos 2025: Panamá sumó bronce en el Relevo 4x100m Combinado Mixto

Los nadadores panameños Bernhard Tyler Christianson, Armando Avilés, María Castillo y Anasofía Juliao lograron ganar la medalla de bronce para Panamá en el Relevo 4x100m Combinado Mixto con tiempo de 4:18.41min, en los Juegos Centroamericanos 2025.
Panamá sigue sumando una buena cantidad de medallas en el inicio de estos juegos que se disputan en Guatemala, tras sumar 9 preseas el viernes destacando los oros de Alexis Harrison (-81kg) y Lilian Cordones (-52kg). Además, Arturo Dorati conquistó una medalla de oro en espada masculina individual (esgrima).
El medallero de los Juegos Centroamericanos 2025
Los panameños actualmente tienen 19 medallas en total, 4 de oro, 5 de plata y 10 de bronce.