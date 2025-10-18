Juegos Centroamericanos 2025 Deportes -  18 de octubre de 2025 - 14:23

Juegos Centroamericanos 2025: Panamá sumó bronce en el Relevo 4x100m Combinado Mixto

La delegación de Panamá en el Relevo 4x100m Combinado Mixto, cosechó otra medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos 2025.

Foto: COlimpicoPanama

Los nadadores panameños Bernhard Tyler Christianson, Armando Avilés, María Castillo y Anasofía Juliao lograron ganar la medalla de bronce para Panamá en el Relevo 4x100m Combinado Mixto con tiempo de 4:18.41min, en los Juegos Centroamericanos 2025.

Panamá sigue sumando una buena cantidad de medallas en el inicio de estos juegos que se disputan en Guatemala, tras sumar 9 preseas el viernes destacando los oros de Alexis Harrison (-81kg) y Lilian Cordones (-52kg). Además, Arturo Dorati conquistó una medalla de oro en espada masculina individual (esgrima).

El medallero de los Juegos Centroamericanos 2025

Los panameños actualmente tienen 19 medallas en total, 4 de oro, 5 de plata y 10 de bronce.

image

