Juegos Centroamericanos 2025: Panamá sumó bronce en el Relevo 4x100m Combinado Mixto Foto: COlimpicoPanama

Los nadadores panameños Bernhard Tyler Christianson, Armando Avilés, María Castillo y Anasofía Juliao lograron ganar la medalla de bronce para Panamá en el Relevo 4x100m Combinado Mixto con tiempo de 4:18.41min, en los Juegos Centroamericanos 2025.

Armando Avilés, Bernhard Tyler Christianson, María Castillo y Anasofía Juliao con su medalla de bronce conseguida en el Relevo 4x100m Combinado Mixto de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.#TEAMPANAMÁ

Somos #UnPaísUnEquipo pic.twitter.com/tkgYpSmpGM — Comité Olímpico de Panamá (@COlimpicoPanama) October 18, 2025 Panamá sigue sumando una buena cantidad de medallas en el inicio de estos juegos que se disputan en Guatemala, tras sumar 9 preseas el viernes destacando los oros de Alexis Harrison (-81kg) y Lilian Cordones (-52kg). Además, Arturo Dorati conquistó una medalla de oro en espada masculina individual (esgrima).

