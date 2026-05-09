Mundial 2026: Conoce a la Selección de Canadá

La Selección de Canadá afrontará el Mundial 2026 con grandes expectativas y la ilusión de aprovechar su condición de anfitriona para convertirse en una de las sorpresas del torneo. El equipo dirigido por Jesse Marsch atraviesa una etapa de crecimiento futbolístico marcada por una generación talentosa liderada por Alphonso Davies y Jonathan David.

En cuanto a su preparación, el equipo de Jesse Marsch ha tenido una intensa agenda de amistosos internacionales durante los últimos meses. Entre los resultados más recientes aparecen un empate 0-0 frente a Túnez y otro 2-2 contra Islandia en marzo de 2026, ambos disputados en Toronto. Previamente, Canadá derrotó 1-0 a Guatemala en enero y cerró el 2025 con triunfos y empates importantes ante selecciones sudamericanas como Venezuela y Ecuador.

Además, la selección canadiense tiene programados nuevos amistosos antes del inicio de la Copa del Mundo, incluyendo enfrentamientos ante Uzbekistán e Irlanda, encuentros que servirán para terminar de definir la lista definitiva y ajustar detalles tácticos.

Historia en mundiales de la Selección de Canadá

Canadá buscará mejorar la imagen mostrada en Qatar 2022, torneo en el que regresó a una Copa Mundial después de 36 años de ausencia. Aunque perdió sus tres partidos de fase de grupos ante Bélgica, Croacia y Marruecos, dejó buenas sensaciones por su intensidad y velocidad ofensiva. Además, anotó su primer gol en la historia de los mundiales gracias a Alphonso Davies, quien marcó de cabeza frente a Croacia.

Históricamente, Canadá solamente ha participado en dos Copas del Mundo. Su primera aparición fue en México 1986, donde perdió sus tres encuentros sin poder marcar goles. Décadas más tarde volvió a clasificar para Catar 2022 tras una brillante eliminatoria de Concacaf en la que terminó líder por encima de México y Estados Unidos.