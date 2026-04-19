MLB MLB -  19 de abril de 2026 - 08:35

MLB: José Caballero sigue "caliente" con el bate

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este sábado 18 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

José Caballero

José Caballero

FOTO / YANKEES

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este sábado 18 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MB).

Acción de los panameños en la MLB este sábado 18 de abril

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José Caballero

"Chema" se fue de 4-2 con 3 anotadas en el triunfo 13-4 de los Yankees de New York ante los Reales de Kansas City.

Este año batea para .232 con 1 HR, 8 remolcadas, 9 bases robadas y .617 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" se fue de 3-1 en la victoria 4-2 de los Cubs de Chicago ante los Mets de New York.

Esta temporada batea para .273 con 1 HR, 4 impulsadas y .794 de OPS.

Justin Lawrence

El diestro trabajó 1.2, permitió 1 hit, recetó 1 ponche en la derrota de los Piratas de Pittsburgh 8-7 ante los Rays de Tampa.

En la campaña tiene marca de 0-1 en 10 partidos, 7.20 de efectividad de carreras limpias, 10.0 entradas de labor, 13 ponches y 1.60 de WHIP.

Iván Herrera

Jugando en la receptoría, se fue en blanco en cuatro turnos, anotó una carrera en la victoria 7-5 de los Cardenales de San Luis ante los Astros de Houston.

Hasta el momento batea para .200 con 2 cuadrangulares, 10 producidas y .716 de OPS.

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