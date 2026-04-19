MLB: José Caballero sigue "caliente" con el bate

Repasa la actuación de los cuatro peloteros panameños que tuvieron acción este sábado 18 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas ( M B ).

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José Caballero

"Chema" se fue de 4-2 con 3 anotadas en el triunfo 13-4 de los Yankees de New York ante los Reales de Kansas City.

Este año batea para .232 con 1 HR, 8 remolcadas, 9 bases robadas y .617 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" se fue de 3-1 en la victoria 4-2 de los Cubs de Chicago ante los Mets de New York.

Esta temporada batea para .273 con 1 HR, 4 impulsadas y .794 de OPS.

Justin Lawrence

El diestro trabajó 1.2, permitió 1 hit, recetó 1 ponche en la derrota de los Piratas de Pittsburgh 8-7 ante los Rays de Tampa.

En la campaña tiene marca de 0-1 en 10 partidos, 7.20 de efectividad de carreras limpias, 10.0 entradas de labor, 13 ponches y 1.60 de WHIP.

Iván Herrera

Jugando en la receptoría, se fue en blanco en cuatro turnos, anotó una carrera en la victoria 7-5 de los Cardenales de San Luis ante los Astros de Houston.

Hasta el momento batea para .200 con 2 cuadrangulares, 10 producidas y .716 de OPS.