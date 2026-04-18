Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Lía Córdoba aseguró bronce en boxeo

Grandiosa velada la que se disfrutó en el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon el viernes 17 de abril, en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. Fueron dos los representantes nacionales que subieron al tinglado.
Mientras que, Lía Córdoba, en los 51kg, fue superada en semifinales vía tarjetas 0-5 por la venezolana Grenyelis García. Se quedó con la medalla de bronce.
Con esta nueva presea, la delegación panameña llegó a 11 en total, sumando 8 de bronce, 1 de plata y 2 de oro.
Tabla de Medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026
FUENTE: COP