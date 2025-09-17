El Benfica despide a su entrenador Bruno Lage

Después de perder 2-3 contra el Qarabag azerbaiyano en el debut de la Liga de Campeones, el presidente del Benfica , Rui Costa, anunció el martes por la noche el despido del entrenador Bruno Lage.

La prensa portuguesa informó que el club lisboeta piensa en José Mourinho para hacerse cargo del equipo, lo que confirmó este miércoles el propio antiguo entrenador del Real Madrid, Chelsea o Manchester United entre otros.

"El Benfica me preguntó oficialmente si estaba interesado. ¿Qué entrenador dice no al Benfica? Yo no", declaró el técnico de 62 años, despedido a finales de agosto por el Fenerbahçe turco después de su eliminación en el repechaje de la Liga de Campeones, precisamente ante el Benfica.

"Cuando me vi ante la posibilidad de entrenar al Benfica, no dudé en decir que me interesa, que me gustaría", añadió ante los medios que lo esperaban a su llegada a Lisboa después de una estancia en Barcelona.

Benfica en busca de nuevo DT

En la noche del martes al miércoles, el presidente del Benfica Rui Costa había anunciado la marcha de Bruno Lage, poco después de su derrota ante el Qarabag (2-3), el martes en la primera fecha de la Champions.

Esta derrota del Benfica se une al empate el pasado viernes en la cancha del Santa Clara, con la pérdida de los primeros puntos en el campeonato portugués.

Sin más precisiones, Rui Costa aseguró que en el próximo partido del equipo, el sábado, el nuevo técnico ya se sentará en el banquillo.

Los tres diarios deportivos portugueses coincidieron este miércoles en informar en portada del interés del Benfica por Mourinho, figura legendaria del gran rival Oporto, equipo al que llevó a ganar la Liga de Campeones en 2004.

Antes, Mourinho ya tuvo un breve paso por el Benfica al inicio de su carrera como entrenador, a comienzos de los años 2000, aunque fue despedido tras apenas una decena de partidos.

Luego conoció sus primeros éxitos en el modesto Leiria, lo que le llevó a firmar por el Oporto, donde despegó la carrera de "Special One", considerado uno de los mejores entrenadores de las dos últimas décadas.

Oficialmente no hay confirmación aún sobre su fichaje.