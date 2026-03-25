La AMB ha revelado a los oficiales para la defensa titular de la panameña Nataly Delgado

La púgil panameña Nataly Delgado enfrentará este fin de semana a la venezolana Yoselin Fernández, en lo que será la segunda defensa de su título interino AMB de la categoría de peso supermosca, pleito que se llevará a cabo en la ciudad de Managua, Nicaragua.
¿Cuáles serán los oficiales para Nataly Delgado vs Yoselin Fernández?
Él árbitro será Ramón González y los jueces: César Berrios, Jacinto Obregón y Silvio Ortiz, todos los mencionado de nacionalidad nicaragüense, reveló la Asociación Mundial de Boxeo.
La panameña, originaria de Santiago de Veraguas ya llegó a Nicaragua y completó su segunda sesión de entrenamiento en el gimnasio Roger Deshon.
Por su parte, Fernández de Caracas, Venezuela llega como retadora y con marca profesional de de 16-7, 9 KOs.
La veragüense se coronó en julio del 2025, en choque ante Maribel Ramírez en el Centro Tierra de Campeones Atheyna Bylon de Panamá y defendió con éxito por primera vez ante Arlenn Lisset Sánchez Aguirre en diciembre en su tierra natal.