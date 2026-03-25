José Caballero pega su primer imparable de la temporada con los Yankees

Los Yankees de Nueva York donde juega el panameño José Caballero sumó su primer triunfo de la temporada tras vencer 7-0 a los Gigantes de San Francisco en el Opening Day de la MLB.

El santeño fue titular y jugó el campo corto, se fue de 4-1, con 1 empujada y 1 anotada.

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José Caballero empujó la primera carrera de los Yankees

Chema conectó un doble para empujar la primera carrera de la temporada para los Yankees de Nueva York en la parte alta del segundo episodio, donde fue productivo con 5 carreras anotadas.

José Caballero también hizo historia al ser el primer pelotero en utilizar el sistema ABS, laa decisión del umpire fue strike y el sistema la mantuvo, aunque lo perdió queda registrado.