Posible alineación de la selección de Panamá ante Sudáfrica en primer amistoso

La selección de Panamá jugará este viernes ante Sudáfrica en amistoso de fecha FIFA de marzo que suma puntos en el Ranking oficial, por lo que Thomas Christiansen buscará la victoria en su preparación al Mundial 2026.

El entrenador de la selección de Panamá convocó a la mayoría de los jugadores habituales y que estuvieron en las eliminatorias, con pocas novedades en lista como es el caso del jugador del Botagofo U20 Kadir Barría.

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Posible alineación de la selección de Panamá vs Sudáfrica

Los tres porteros habituales están convocados, pero Thomas Christiansen tiene a Orlando Mosquera como su titular indiscutible y puede ser la ficha perfecta para el primer duelo el viernes.

En defensa con Michael Amir Murillo, Jiovany Ramos, Andrés Andrade y Eric Davis.

En la mitad del campo con Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy y Cristian Martínez, más ofensivo con Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y José Fajardo.