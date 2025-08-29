EuroBasket 2025: Alemania derrota a Suecia con un brillante Schröder

El base de los Sacramento Kings, Dennis Schröder, anotó 23 puntos, el máximo del partido, y realizó siete asistencias para liderar al campeón mundial Alemania a una victoria de 105-83 sobre Suecia en la EuroBasket 2025 .

Schröder encestó 7 de 12 tiros de campo, incluyendo tres triples. El alero del Orlando Magic, Franz Wagner, sumó 21 puntos para que Alemania se pusiera 2-0 en el Grupo B, tras vencer también a Montenegro en su primer partido.

Melwin Pantzar lideró a Suecia con 18 puntos, con Pelle Larsson del Miami Heat fuera por una enfermedad no revelada.

Alemania anotó el 60% del partido. Daniel Theis anotó tres canastas rápidas para ayudar a construir una ventaja de 8-0 y el campeón del mundo no se arrepintió.

Alemania se encuentra entre los aspirantes al título después de derrotar a Estados Unidos en su camino a ganar la Copa Mundial de Baloncesto de 2023 , venciendo a Serbia en la final.

FUENTE: NBA