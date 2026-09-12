Fórmula 1: Andrea Kimi Antonelli lidera los libres en Madrid

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) líder del campeonato-, que lo había sido en los entrenamientos del viernes, también fue el más rápido este sábado, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), en el tercer y último libre del Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid, que alberga el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula 1 .

En la mejor de sus trece vueltas, Antonelli -el líder más joven de la historia- cubrió los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 32 segundos y 797 milésimas, 166 menos que Leclerc; y con 189 respecto al australiano Oscar Piastri, que marcó el tercer tiempo de la sesión, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -a dos segundos y 223 milésimas- y Carlos Sainz (Williams) -a dos segundos y 667 milésimas-, se inscribieron decimoséptimo y decimoctavo, respectivamente, en la tabla de tiempos de una sesión en la que todos completaron su mejor intento con las gomas blandas y en la que ya se asumieron más riesgos que en las dos del viernes; con miras a la calificación.

El doble campeón mundial asturiano -que logró dos de sus 32 victorias en F1 en un Gran Premio de España, aunque ambas en Montmeló (Barcelona)- dio 17 vueltas, dos más que su compatriota, que corre, literalmente, en casa; y se aloja en el hogar familiar.

La sesión estuvo interrumpida, con bandera roja y durante más de veinte minutos, por el accidente -sin lamentar daños mayores- del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, que rompió el alerón delantero del Ferrari y sufrió un pinchazo en el neumático delantero derecho, al chocar contra las protecciones en la última de las 22 curvas de la nueva pista diseñada en el recinto ferial madrileño.

El 'hombre récord' de la F1, que en un principio no quería hacerlo, al ser avisado por su equipo ya que pretendía llegar al 'pit lane' rodando, por sus propios medios-, tuvo que parar finalmente el coche rojo en la curva 14. Y se inscribió noveno en la tabla de tiempos, a un segundo y 487 milésimas de Antonelli.

Al tratarse de un circuito nuevo y teniendo en cuenta que entre sacar de pista el Ferrari y reparar las barreras de protección se estaba perdiendo demasiado tiempo, la dirección de carrera decidió parar el cronómetro a falta de 15 minutos y 38 segundos para la conclusión del ensayo; cuando el monegasco Leclerc comandaba la tabla de tiempos -con el blando- con un crono de un minuto, 33 segundos y 332 milésimas, exactamente 332 menos que Antonelli.

En la reanudación, todos echaron el resto, pensando en la calificación, que se antoja muy importante en esta pista y que arrancará a las cuatro de la tarde (las 14:00 horas GMT). Y los tiempos se fueron bajando.

El joven boloñés, de 20 años, acabó marcando el mejor crono de un ensayo en el que McLaren anunció que también pedirá cartas en la cronometrada y que el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que dio 14 vueltas- concluyó undécimo, a un segundo y 549 milésimas de Antonelli; del que acabó a tres segundos y seis décimas, el otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo tiempo.

El otro McLaren, el del inglés Lando Norris, acabó cuarto, a 236 milésimas de Antonelli, del que concluyó a 375 el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con el quinto crono.

El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial, a 66 puntos de los 267 con los que comanda su compañero, marcó el sexto tiempo del último ensayo, a siete décimas.

La sesión acabó unos segundos antes de lo previsto, ya que en ese momento ondeó un segunda bandera roja, a causa de otro accidente, afortunadamente también, sin consecuencias, del inglés Oliver Bearman, que perdió el control del Haas y chocó contra las barreras en la curva 10.

FUENTE: EFE