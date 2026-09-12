NBA: Mark Williams se ha sometido a cirugía de hombro y será baja

Según varios informes, el pívot de los Phoenix Suns de la NBA, Mark Williams, fue operado el jueves para reparar un desgarro del labrum en su hombro izquierdo, sufrido durante un entrenamiento fuera de temporada . Los Suns confirmaron la cirugía en un comunicado de prensa el viernes, añadiendo que el pívot, en su quinto año en la liga, no tiene un plazo definido para su regreso.