NBA NBA -  12 de septiembre de 2026 - 07:37

NBA: Mark Williams se ha sometido a cirugía de hombro y será baja

Mark Williams, de los Phoneix Suns de la NBA estará de baja durante un tiempo prolongado tras una cirugía de hombro.

NBA: Mark Williams se ha sometido a cirugía de hombro y será baja

NBA: Mark Williams se ha sometido a cirugía de hombro y será baja

Según varios informes, el pívot de los Phoenix Suns de la NBA, Mark Williams, fue operado el jueves para reparar un desgarro del labrum en su hombro izquierdo, sufrido durante un entrenamiento fuera de temporada . Los Suns confirmaron la cirugía en un comunicado de prensa el viernes, añadiendo que el pívot, en su quinto año en la liga, no tiene un plazo definido para su regreso.

Williams firmó un nuevo contrato de tres años y 38 millones de dólares con los Suns en julio, cuando se convirtió en agente libre restringido. La temporada pasada, Williams promedió 11,7 puntos y 8,0 rebotes en 23,6 minutos por partido.

Lesión y baja en la NBA

Este jugador de 2,16 metros ha sufrido numerosas lesiones a lo largo de su carrera, pero la temporada pasada disputó un récord personal de 60 partidos, 55 de ellos como titular.

FUENTE: NBA

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