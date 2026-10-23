Fórmula 1: Leclerc marca la referencia en unos Libres 1 en Austin

Charles Leclerc comandó la primera sesión de los entrenamientos de este fin de semana de Fórmula 1 en Estados Unidos, que tampoco permitió extraer demasiadas conclusiones tras una hora de pruebas, cartas escondidas en una pista marcada por los baches y la exigencia de los límites de pista.

El piloto monegasco consiguió la respuesta de las mejoras que Ferrari traía a Austin y marcó la pauta durante casi toda la sesión, aunque Max Verstappen fue el segundo clasificado, Mercedes y McLaren optaron por una versión conservadora y por no enseñar sus cartas.

Clasificación de los libres 1 en el Gran Premio de Estados Unidos

Andrea Kimi Antonelli, que podría ser campeón del mundo en el Gran Premio de Estados Unidos, centró su trabajo en probar los tres compuestos de neumáticos y adquirir sensaciones en el asfalto tejano, mientras que su compañero George Russell dejó atrás unas incidencias en el alerón delantero y una pasada de frenada para adjudicarse la cuarta posición.

Lewis Hamilton y Óscar Piastri escoltaron a los Mercedes en unos Libres 1 de muchísima información con su ingeniero del inglés y en los que el australiano no terminó de dar el paso para acercarse a su compañero de escudería.

Los Libres 2 retomarán la acción del Gran Premio de Estados Unidos a las 4:00pm (hora Panamá) en una sesión en la que los equipos seguirán adaptándose al asfalto estadounidense.