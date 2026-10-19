Fórmula 1: ¿Quién es Rafael Câmara, el nuevo piloto de Haas?

El automovilismo sudamericano vuelve a celebrar un hito histórico en la Fórmula 1 . La escudería Haas F1 Team confirmó de forma oficial la incorporación del joven talento brasileño Rafael Câmara como su nuevo piloto titular a partir de la temporada 2027. Con 21 años, el piloto oriundo de Pernambuco dará el salto definitivo a la máxima categoría del automovilismo mundial para ocupar la vacante que dejará el francés Esteban Ocon, compartiendo alineación en el equipo estadounidense con el británico Oliver Bearman.

Este movimiento representa además el esperado regreso de Brasil con dos competidores simultáneos en la parrilla por primera vez desde 2016, uniéndose a Gabriel Bortoleto y reforzando la representación de América Latina junto a nombres como Sergio "Checo" Pérez y Franco Colapinto.

Câmara es integrante de la codiciada Ferrari Driver Academy desde 2021, el corredor sudamericano se consagró campeón de la Fórmula Regional Europea (FRECA) en 2024 corriendo para Prema Racing y dominó la Fórmula 3 en 2025 al llevarse el título de la mano de Trident. Su excelente ritmo continuó en la Fórmula 2 con Invicta Racing, confirmando la velocidad y madurez necesaria para que el director de Haas, Ayao Komatsu, apostara sin dudarlo por su fichaje.

Rafael Câmara es "El piloto de los lentes" por su particularidad en la pista

Más allá de sus impresionantes logros en la pista, Rafael Câmara ha llamado la atención por un detalle muy particular dentro del deporte motor: el piloto ha compartido abiertamente que padece de miopía y astigmatismo: "Tengo miopía (2.75 y 2.50 de aumento) y astigmatismo, así que las luces me parecen muy brillantes", explicó abiertamente en redes sociales durante su paso por la F2.

"Tengo miopía. El aumento es de 2.75 y 2.50. También tengo astigmatismo, así que las luces me parecen muy brillantes”. Rafa Camara es una de las promesas de Brasil y el año que viene a correr con Haas en la F1. Usa lentes de contacto para correr y hasta usó lentes comunes. pic.twitter.com/7EYk6ejyWU — Roi Tamagni (@RoiTamagni) October 19, 2026

Aunque suele usar lentes de contacto debajo del casco durante las carreras, es habitual verlo transitar por el paddock con sus gafas, sumándose a una lista histórica de pilotos con problemas de visión como Jacques Villeneuve, Sébastien Bourdais. Con una sólida formación técnica y el respaldo de Ferrari, la nueva joya brasileña se prepara para afrontar el desafío más grande de su carrera y escribir su propia historia en la cúspide del automovilismo.