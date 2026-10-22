Fórmula 1: Kimi Antonelli podría convertirse en campeón en Austin

Kimi Antonelli , piloto de Mercedes llega al Gran Premio de Estados Unidos con la posibilidad de acercarse a la conquista del campeonato mundial de Fórmula 1 . El italiano lidera la clasificación con 340 puntos, con una ventaja de 102 unidades sobre su compañero George Russell y de 111 sobre Lewis Hamilton, de Ferrari.

Para asegurar matemáticamente el título este domingo, Antonelli necesita ganar la carrera, que Russell termine noveno o peor y que Hamilton no supere la quinta posición.

Por su parte Max Verstappen llega al Gran Premio estadounidense después de ganar en Singapur, donde superó a Charles Leclerc y a Antonelli. El neerlandés continúa recortando distancias en la lucha por las posiciones de la clasificación, mientras Hamilton busca defender su ventaja sobre el piloto de Red Bull.

La Fórmula 1 podría tener nuevo campeón este fin de semana

El piloto italiano reconoció que es consciente de la posibilidad de conquistar el campeonato en Austin, pero aseguró que su prioridad es mantener el enfoque en su rendimiento y no dejarse llevar por las expectativas.

“Sé que está muy cerca, sé que está ahí, pero solo tengo que asegurarme de seguir haciendo lo mejor que pueda”, expresó Antonelli al referirse a la posibilidad de proclamarse campeón.

El joven de Mercedes también reconoció que pudo haber tenido una mejor actuación en Singapur, aunque afirmó sentirse confiado de cara a la próxima carrera. “Al final del día, si no hago bien mi trabajo, entonces el resultado no llegará. Así que, para conseguir lo que quiero, tengo que rendir, así de simple”, señaló.

La carrera se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, un trazado de 5,513 kilómetros y 20 curvas. Los pilotos deberán completar 56 vueltas, para un recorrido total de 308,4 kilómetros.

Lewis Hamilton mantiene el récord de seis victorias en el Gran Premio de Estados Unidos, cinco de ellas en el Circuito de las Américas. Verstappen, por su parte, ganó la edición anterior en Austin y buscará repetir el resultado.