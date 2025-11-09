Fórmula 1: Lando Norris gana en Brasil

El inglés Lando Norris (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del año; en el circuito de Interlagos, donde su principal rival por el título, su compañero australiano Oscar Piastri, fue quinto; y los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), decimotercero y decimocuarto, respectivamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1987589890091991108&partner=&hide_thread=false LANDO NORRIS WINS THE 2025 SÃO PAULO GRAND PRIX!! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/u1EGFOIHuB — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

Norris, de 25 años, firmó su undécima victoria en la F1 la séptima del año al ganar por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en la general-, que, tras salir desde el 'pit lane'y sufrir un pinchazo, firmó la gran remontada del día para acabar tercero una carrera que el otro hispanohablante, el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimoquinto.