Max Verstappen: "Ha sido una gran victoria si miramos el año que he tenido"

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen ganó el retrasado y caótico Gran Premio de Baréin, la decimosexta fecha del Mundial de Fórmula Uno , que se disputó este domingo en Sepang, Malasia y que arrancó con una hora y cuarenta de retraso, a causa de la lluvia.

El neerlandés declaro "Ha sido una gran victoria si tenemos en cuenta cómo ha discurrido hasta ahora nuestra temporada", Max logro la primera victoria de la temporada con su escudería, Red Bull y el primero del nuevo motorista de esta, Ford.

¡¡72 TRIUNFOS EN LA FÓRMULA 1 Y TODAVÍA LO CELEBRA COMO SI FUERA EL PRIMERO!! ¡¡MAX VERSTAPPEN GANÓ SU PRIMERA CARRERA DEL AÑO Y EL FESTEJO CON SU EQUIPO FUE EMOCIONANTE!!



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El neerlandés Max Verstappen logró su segunda victoria en Sepang

"En la salida me faltaba potencia y tuve que esperar a que el coche empezara a rodar", explicó Max, que ahora es sexto en el Mundial, con 166 puntos, los mismos que tiene el inglés Lando Norris; que ocupa el quinto puesto en la general al haber logrado dos triunfos este curso, uno más que él.

Los españoles Fernando Alonso, el argentino Franco Colapinto concluyó en decimotercera posición y el mexicano Sergio Pérez en decimonovena.

El monegasco Charles Leclerc fue cuarto, un puesto por delante del otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar; en una carrera tras la cual Antonelli lidera con 320 puntos, 84 más que su compañero George Russell, que abandonó este domingo a falta de seis vueltas.

El australiano Oscar Piastri concluyó séptimo, por delante de otro oceánico, el neozelandés Liam Lawson.

Alonso firmó otra sensacional carrera para acabar octavo, un puesto por delante del inglés Lando Norris, último campeón del mundo.

El debutante sueco-británico Arvid Lindblad protagonizó la remontada del día, y, tras arrancar último avanzó doce puestos para cruzar meta en décima posición, capturando el último puntos en liza.

FUENTE: EFE