Max Verstappen: "Se ha trabajado mucho en esta unidad de potencia durante los últimos años"

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) declaró, tras acabar la primera semana de entrenamientos en Barcelona con vistas al Mundial de Fórmula 1 de 2026, que haber "dado muchas vueltas" con el nuevo monoplaza RB22 ha sido clave y que "todo sigue en proceso", pero que han "empezado con muy buen pie".

El cuatro veces campeón del mundo, que ha podido dar más vueltas que en la primera mañana, en la que hubo peor tiempo, afirmó que "ha sido clave" poder dar "muchas vueltas" y han "aprendido mucho", aunque recalcó que "todavía hay muchas cosas" que quieren "analizar".

"Se ha trabajado mucho en esta unidad de potencia durante los últimos años, y verla instalado en el coche y dar tantas vueltas el primer día ha sido fantástico", declaró el de Red Bull, que lució el azul brillante de su RB22, color homenaje al diseño de los Red Bull de principios de la década de 2010.

No solo el coche del neerlandés apareció con un diseño nuevo, también probaron una "unidad de potencia" en la que han trabajado "mucho durante los últimos años", contó Verstappen en declaraciones a Formula 1. Respecto a sus sensaciones, afirmó que "había muchas caras emocionadas en el garaje" y que "ha sido muy especial".

Más reacciones de Max Verstappen

"Necesitamos tiempo para comprender el motor y realizar cambios en la configuración, intentas dar tantas vueltas como sea posible y probar tantas cosas como puedas durante el día. (...) Es una fórmula complicada de acertar para todos, lo que significa que aún queda mucho trabajo por hacer antes de ir a Baréin. Volveremos allí y seguiremos trabajando", concluyó.

Los próximos test de pretemporada tendrán lugar en Baréin con seis jornadas repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Esas serán las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial, previsto para el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.