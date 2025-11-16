Los Dolphins vencieron en la prórroga a los Commanders en el Bernabéu

Los Miami Dolphins cambiaron su suerte en el Viejo Continente. El equipo de Florida, que hace exactamente 18 años había perdido, ante los New York Giants, el primer partido de la NFL en Europa, ganó el primer partido de toda la historia de la liga profesional de fútbol americano disputado en España, al derrotar este domingo, en el madrileño Santiago Bernabéu, a los Washington Commanders (16-13).

Una victoria que no llegó hasta la prolongación y gracias a un 'field goal' de Riley Patterson, después de que el tiempo reglamentario concluyese con empate a trece.

Los Dolphins, anunciados como equipo 'designado' -o local- el pasado mes de enero, casi un año después de que la NFL confirmase -en febrero de 2024- que el Bernabéu albergaría el primer partido oficial de esa Liga en territorio español -y cuatro meses antes de que se informara oficialmente que jugarían contra los Commanders- llegaban a Madrid inmersos en una clara crisis institucional y con serias dudas en el aspecto deportivo.

Hace apenas un par de semanas, justo después de caer claramente (28-6) ante los Baltimore Ravens, Stephen Ross, propietario del equipo, anunciaba que "de mutuo acuerdo", el gerente general ('general manager') del equipo, Chris Grier, dejaba un cargo que será ocupado, en principio de forma interina y hasta final de la temporada, por Champ Kelly.

Dolphins ganan en Madrid

La victoria, justo antes de viajar a España, en el Hard Rock Stadium de Miami ante los siempre favoritos Buffalo Bills (30-13) daba oxígeno a su técnico, Mike McDaniel, en principio confirmado hasta el final de la temporada; cuestionado, no obstante, por un sector de la prensa y de los seguidores del equipo, pero, que, según apuntan los que conocen bien ese vestuario, es adorado por la mayoría de sus jugadores.

Los Dolphins llegaban a la capital de España -donde se ejercitaron en el Metropolitano, el 'hogar' del Atlético de Madrid- con un balance de tres victorias y siete derrotas. Exactamente el mismo que los Commanders (antiguos Washington Redskins), que efectuaron sus entrenamientos en Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid: equipo que este domingo cedió su condición de local, por un día, al conjunto de Miami.

El Bernabéu acogió el tercer partido de la NFL en Europa en menos de un mes; el sexto de esta temporada en el Viejo Continente. Wembley había albergado, el pasado 19 de octubre, el triunfo de Los Angeles Rams sobre los Jacksonville Jaguars (35-7); y hace una semana, en el 'debutante' Olímpico de Berlín, los Indianapolis Colts -la revelación de la temporada- derrotaron de los Atlanta Hawks (31-25).