NFL Fútbol Americano NFL -  27 de septiembre de 2026 - 08:24

NFL: Partidos para hoy domingo 27 de septiembre

Repasa a continuación todos los partidos que se disputarán este domingo 27 de septiembre en la NFL.

NFL: Partidos para hoy domingo 27 de septiembre

NFL: Partidos para hoy domingo 27 de septiembre

Foto: IA

La NFL continúa este domingo 27 de septiembre con una extensa jornada correspondiente a la Semana 3 de la temporada 2026, con 14 partidos programados y encuentros desde el mediodía hasta el Sunday Night Football.

Para los aficionados en Panamá, la acción comenzará a las 12:00 p.m., cuando nueve partidos se disputen simultáneamente.

Partidos de las 12:00 p.m.

  • Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins (En vivo por RPC)
  • Carolina Panthers vs. Cleveland Browns
  • Tennessee Titans vs. New York Giants
  • New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars
  • Los Angeles Chargers vs. Buffalo Bills
  • New York Jets vs. Detroit Lions
  • Houston Texans vs. Indianapolis Colts
  • Seattle Seahawks vs. Washington Commanders
  • Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers

Uno de los duelos destacados de esta ventana será el enfrentamiento divisional entre Bengals y Steelers, mientras que los Chiefs visitarán a los Dolphins y los Bills recibirán a los Chargers.

Partidos de la tarde - NFL

A las 3:05 p.m., hora de Panamá, se jugarán dos encuentros:

  • Arizona Cardinals vs. San Francisco 49ers
  • Minnesota Vikings vs. Tampa Bay Buccaneers

Luego, a las 3:25 p.m., se disputarán:

  • Las Vegas Raiders vs. New Orleans Saints
  • Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys

El partido entre Ravens y Cowboys será especial, ya que se jugará en Río de Janeiro, Brasil, como parte de la programación internacional de la NFL para 2026.

Cierre de la jornada

La actividad dominical terminará a las 7:20 p.m., hora de Panamá, con el Sunday Night Football entre:

Los Angeles Rams vs. Denver Broncos

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