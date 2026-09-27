NFL: Partidos para hoy domingo 27 de septiembre

La NFL continúa este domingo 27 de septiembre con una extensa jornada correspondiente a la Semana 3 de la temporada 2026, con 14 partidos programados y encuentros desde el mediodía hasta el Sunday Night Football.
Partidos de las 12:00 p.m.
- Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins (En vivo por RPC)
- Carolina Panthers vs. Cleveland Browns
- Tennessee Titans vs. New York Giants
- New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars
- Los Angeles Chargers vs. Buffalo Bills
- New York Jets vs. Detroit Lions
- Houston Texans vs. Indianapolis Colts
- Seattle Seahawks vs. Washington Commanders
- Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers
Uno de los duelos destacados de esta ventana será el enfrentamiento divisional entre Bengals y Steelers, mientras que los Chiefs visitarán a los Dolphins y los Bills recibirán a los Chargers.
Partidos de la tarde - NFL
A las 3:05 p.m., hora de Panamá, se jugarán dos encuentros:
- Arizona Cardinals vs. San Francisco 49ers
- Minnesota Vikings vs. Tampa Bay Buccaneers
Luego, a las 3:25 p.m., se disputarán:
- Las Vegas Raiders vs. New Orleans Saints
- Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys
El partido entre Ravens y Cowboys será especial, ya que se jugará en Río de Janeiro, Brasil, como parte de la programación internacional de la NFL para 2026.
Cierre de la jornada
La actividad dominical terminará a las 7:20 p.m., hora de Panamá, con el Sunday Night Football entre:
Los Angeles Rams vs. Denver Broncos