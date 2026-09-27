NFL: Partidos para hoy domingo 27 de septiembre

La NFL continúa este domingo 27 de septiembre con una extensa jornada correspondiente a la Semana 3 de la temporada 2026 , con 14 partidos programados y encuentros desde el mediodía hasta el Sunday Night Football .

Para los aficionados en Panamá, la acción comenzará a las 12:00 p.m. , cuando nueve partidos se disputen simultáneamente.

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Partidos de las 12:00 p.m.

Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins (En vivo por RPC)

Carolina Panthers vs. Cleveland Browns

Tennessee Titans vs. New York Giants

New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars

Los Angeles Chargers vs. Buffalo Bills

New York Jets vs. Detroit Lions

Houston Texans vs. Indianapolis Colts

Seattle Seahawks vs. Washington Commanders

Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers

Uno de los duelos destacados de esta ventana será el enfrentamiento divisional entre Bengals y Steelers, mientras que los Chiefs visitarán a los Dolphins y los Bills recibirán a los Chargers.

Partidos de la tarde - NFL

A las 3:05 p.m., hora de Panamá, se jugarán dos encuentros:

Arizona Cardinals vs. San Francisco 49ers

Minnesota Vikings vs. Tampa Bay Buccaneers

Luego, a las 3:25 p.m., se disputarán:

Las Vegas Raiders vs. New Orleans Saints

Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys

El partido entre Ravens y Cowboys será especial, ya que se jugará en Río de Janeiro, Brasil, como parte de la programación internacional de la NFL para 2026.

Cierre de la jornada

La actividad dominical terminará a las 7:20 p.m., hora de Panamá, con el Sunday Night Football entre:

Los Angeles Rams vs. Denver Broncos