NFL: Los Kansas City Chiefs ganaron duelo a los Miami Dolphins

Aunque Kansas City Chiefs no parecía estar en peligro de perder, esta victoria en la jornada de la NFL se desarrolló más lentamente de lo esperado por muchos

Patrick Mahomes completó pases prácticamente donde quiso, 20 de 24 para 246 yardas, dos touchdowns y una intercepción desviada, pero no se tradujo en una ventaja considerable hasta el final.

La intercepción tuvo parte de la culpa, al igual que una pérdida de balón en cuarta oportunidad en el mediocampo durante la serie ofensiva anterior. Y si bien es difícil criticar los fallos después de que la defensa forzara dos pérdidas de balón y solo permitiera 10 puntos, el rendimiento del grupo no se sintió tan dominante como en la victoria de la Semana 1 contra los Broncos.

Los Chiefs permitieron que los Dolphins se mantuvieran cerca en el marcador hasta el final, permitiendo numerosas series ofensivas largas, aunque varias resultaron infructuosas. Mansoor Delane lució bien tras su lesión en el hombro. Tuvo 10 tacleadas y una desviación de pase, permitiendo solo 24 yardas en nueve intentos.

Nick Bolton también estuvo omnipresente con 11 tacleadas, la mayor cantidad del partido, y Chris Jones desvió un pase de Malik Willis en el aire, lo que provocó una intercepción de George Karlaftis y acabó con cualquier esperanza de remontada de Miami. Sin embargo, quizás el deseo de más tras una victoria por doble dígito sea una señal de que los Chiefs, aspirantes al Super Bowl, han vuelto.

FUENTE: NFL