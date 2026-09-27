Selección de Panamá: Eduardo Anderson y Tomás Rodríguez destacan nivel de Nueva Zelanda

La Selección de Panamá cumplió este domingo con su último entrenamiento en suelo indio y ya se prepara para continuar su gira asiática con destino a Japón , donde disputará un Torneo Internacional ante tres selecciones que también tuvieron participación en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 .

El seleccionado nacional trabajó durante 90 minutos, desde las 10:00 a.m., en las instalaciones del Centre for Sports Excellence, sede de entrenamiento del Bengaluru FC , club que milita en la primera división del fútbol de la India.

La sesión estuvo enfocada principalmente en aspectos tácticos, combinando trabajos de definición con ejercicios de recuperación tras pérdida, pensando en los próximos compromisos que tendrá el equipo en territorio japonés.

El entrenamiento contó con la participación de la mayoría del grupo, con excepción del atacante Azarias Londoño, quien no pudo trabajar con sus compañeros debido a molestias estomacales.

Previo al inicio de la sesión, los jugadores Eduardo Anderson y Tomás Rodríguez atendieron a los medios de comunicación. Ambos futbolistas fueron titulares el pasado viernes en el empate 1-1 frente a la selección de India, en el primer encuentro de esta gira de preparación por Asia.

Citas de los protagonistas - Selección de Panamá

Eduardo Anderson: “Sabemos que es un partido complicado, como ya conocemos, Nueva Zelanda, es una buena selección y creemos que eso nos va a ayudar bastante a competir y a saber de qué estamos hechos para lo que se nos viene después”.

¡ÚLTIMA SESIÓN EN INDIA !



Todos los detalles del último entrenamiento de la selección #PanamáMayor desde las instalaciones del @bengalurufc en India .



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“En noviembre tenemos partidos difíciles, pero como siempre, con ganas de hacer historia y hay que tratar de afrontar estos partidos que vienen de buena manera para aprovechar la oportunidad y luego seguir haciendo las cosas bien en el club para que en noviembre pueda seguir siendo tomado en cuenta que es lo que se quiere”.

Tomás Rodríguez: “El profe siempre nos inculca a cada uno de nosotros que no hay partidos amistosos, que no hay torneos amistosos. Queremos tomar este torneo con la mayor seriedad posible.

Y bueno, como Panamá ha venido compitiendo en torneos, nosotros queremos también competir en este torneo que para nosotros es preparación”.

“Sí, el Mundial fue una buena experiencia para nosotros, pero ya pasamos la página, ahora se hace un relevo generacional en la selección. Es importante, como te dije, con jugadores jóvenes que vienen a aportar muchas cosas importantes a la selección y los chicos lo están haciendo de la mejor manera”.

Rumbo a Japón

Luego de permanecer desde el pasado lunes en territorio indio, la Selección Nacional emprenderá este lunes, en horas de la madrugada, el viaje hacia Tokio en un vuelo directo.

En Japón, Panamá participará en un Torneo Internacional que reunirá a cuatro selecciones que estuvieron presentes en la pasada Copa Mundial de la FIFA: Panamá, Nueva Zelanda, Japón y Ecuador.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen hará su debut el próximo jueves 1 de octubre frente a Nueva Zelanda, en una de las semifinales del torneo. El encuentro se disputará en el International Stadium Yokohama, en la ciudad de Yokohama, desde las 3:00 p.m. hora local (1:00 a.m. hora de Panamá).

La segunda semifinal tendrá como protagonistas al anfitrión Japón y a Ecuador.

Los ganadores avanzarán a la gran final, mientras que los equipos que no consigan el triunfo disputarán el partido por el tercer lugar. Ambos encuentros están programados para el lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio.

Con estos dos compromisos en Japón, Panamá completará una gira asiática de tres partidos de preparación, luego del amistoso disputado ante India.

FUENTE: FPF