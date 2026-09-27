MLB: Daniel Espino y Guardianes conquistan la Central y avanzan directo a Serie Divisional

Los Guardianes de Cleveland del lanzador panameño Daniel Espino conquistaron la División Central de la Liga Americana por tercera temporada consecutiva el sábado, cuando vencieron 11-5 a los Reales en el Kauffman Stadium y posteriormente los Medias Blancas cayeron 9-6 ante los Rockies, resultado que le dio oficialmente a Cleveland el título divisional en la MLB.
Años positivos para los Guardianes en la MLB
Aunque los Guardianes estaban encantados de haber asegurado su boleto a los playoffs el jueves, llegaron a la serie de este fin de semana conscientes de que todavía tenían mucho trabajo por hacer para conquistar la división.
Los Guardianes han ganado ahora la Central en cuatro de las últimas cinco temporadas y en siete de las últimas 11. Además, esta es la 14ta vez en 32 temporadas posibles que Cleveland conquista la Central.
FUENTE: MLB