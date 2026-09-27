MLB: Daniel Espino y Guardianes conquistan la Central y avanzan directo a Serie Divisional

Los Guardianes de Cleveland del lanzador panameño Daniel Espino conquistaron la División Central de la Liga Americana por tercera temporada consecutiva el sábado, cuando vencieron 11-5 a los Reales en el Kauffman Stadium y posteriormente los Medias Blancas cayeron 9-6 ante los Rockies, resultado que le dio oficialmente a Cleveland el título divisional en la MLB .

Al ganar la Central, los Guardianes aseguraron avanzar directamente a la Serie Divisional y ser el segundo sembrado de la Liga Americana en la postemporada. Comenzarán su participación en los playoffs el próximo sábado en el Progressive Field, con el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana, contra los Medias Blancas o el ganador del Oeste de la Liga Americana, ya sean los Astros o los Rangers.

Años positivos para los Guardianes en la MLB

Aunque los Guardianes estaban encantados de haber asegurado su boleto a los playoffs el jueves, llegaron a la serie de este fin de semana conscientes de que todavía tenían mucho trabajo por hacer para conquistar la división.

Los Guardianes han ganado ahora la Central en cuatro de las últimas cinco temporadas y en siete de las últimas 11. Además, esta es la 14ta vez en 32 temporadas posibles que Cleveland conquista la Central.

FUENTE: MLB