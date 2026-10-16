NFL Fútbol Americano NFL -  16 de octubre de 2026 - 08:01

NFL: Resultados de la semana 6 en la National Football League

Repasa a continuación los resultados al completo de la semana 6 de la National Football League (NFL).

NFL: Resultados de la semana 6 en la National Football League
NFL: Resultados de la semana 6 en la National Football LeagueFOTO: IA

La semana seis de la National Football League (NFL) sigue en acción con 15 interesantes partidos disputándose en diferentes escenarios.

Semana 6 — Partidos de la NFL

Jueves 15 de octubre

  • Seattle Seahawks 17-14 Denver Broncos

Domingo 18 de octubre

  • Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars — 8:30 a. m.

  • New England Patriots vs. New York Jets — 12:00 p. m. (En vivo por RPC)

  • Philadelphia Eagles vs. Carolina Panthers — 12:00 p. m.

  • Tampa Bay Buccaneers vs. Pittsburgh Steelers — 12:00 p. m.

  • Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens — 12:00 p. m.

  • Atlanta Falcons vs. Chicago Bears — 12:00 p. m.

  • New York Giants vs. New Orleans Saints — 12:00 p. m.

  • Indianapolis Colts vs. Tennessee Titans — 12:00 p. m.

  • Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals — 3:05 p. m.

  • Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers — 3:25 p. m.

  • Las Vegas Raiders vs. Buffalo Bills — 3:25 p. m.

  • Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys — 7:20 p. m.

Lunes 19 de octubre

  • San Francisco 49ers vs. Washington Commanders — 7:15 p. m.

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