NFL Fútbol Americano NFL -  14 de octubre de 2026 - 08:48

NFL: Partidos de la semana 6 en la National Football League

Repasa a continuación los partidos de la semana 6 de la temporada 2026 en la National Football League.

NFL: Partidos de la semana 6 en la National Football League

NFL: Partidos de la semana 6 en la National Football League

FOTO: IA

La temporada 2026 de la NFL continúa con la Semana 6, que tendrá una atractiva cartelera de partidos entre el jueves 15 y el lunes 19 de octubre.

La jornada comenzará con el choque entre los Seattle Seahawks y los Denver Broncos, mientras que el domingo será el día con mayor actividad, con varios encuentros programados desde el mediodía. La semana concluirá el lunes por la noche con el enfrentamiento entre los Washington Commanders y los San Francisco 49ers.

Calendario de partidos de la Semana 6 en la NFL

Jueves 15 de octubre

  • Seattle Seahawks vs. Denver Broncos — 7:15 p. m.

Domingo 18 de octubre

  • Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars — 8:30 a. m.

  • New England Patriots vs. New York Jets — 12:00 p. m.

  • Philadelphia Eagles vs. Carolina Panthers — 12:00 p. m.

  • Tampa Bay Buccaneers vs. Pittsburgh Steelers — 12:00 p. m.

  • Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens — 12:00 p. m.

  • Atlanta Falcons vs. Chicago Bears — 12:00 p. m.

  • New York Giants vs. New Orleans Saints — 12:00 p. m.

  • Indianapolis Colts vs. Tennessee Titans — 12:00 p. m.

  • Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals — 3:05 p. m.

  • Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers — 3:25 p. m.

  • Las Vegas Raiders vs. Buffalo Bills — 3:25 p. m.

  • Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys — 7:20 p. m.

Lunes 19 de octubre

  • San Francisco 49ers vs. Washington Commanders — 7:15 p. m.

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