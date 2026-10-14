NFL: Partidos de la semana 6 en la National Football League

La temporada 2026 de la NFL continúa con la Semana 6, que tendrá una atractiva cartelera de partidos entre el jueves 15 y el lunes 19 de octubre.
Calendario de partidos de la Semana 6 en la NFL
Jueves 15 de octubre
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Seattle Seahawks vs. Denver Broncos — 7:15 p. m.
Domingo 18 de octubre
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Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars — 8:30 a. m.
New England Patriots vs. New York Jets — 12:00 p. m.
Philadelphia Eagles vs. Carolina Panthers — 12:00 p. m.
Tampa Bay Buccaneers vs. Pittsburgh Steelers — 12:00 p. m.
Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens — 12:00 p. m.
Atlanta Falcons vs. Chicago Bears — 12:00 p. m.
New York Giants vs. New Orleans Saints — 12:00 p. m.
Indianapolis Colts vs. Tennessee Titans — 12:00 p. m.
Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals — 3:05 p. m.
Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers — 3:25 p. m.
Las Vegas Raiders vs. Buffalo Bills — 3:25 p. m.
Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys — 7:20 p. m.
Lunes 19 de octubre
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San Francisco 49ers vs. Washington Commanders — 7:15 p. m.