NFL: Resultados de la semana 4

La semana cuatro de la National Football League (NFL) sigue en acción con 16 interesantes partidos disputándose en diferentes escenarios.
- Browns 27-24 Steelers
Domingo 4 de octubre
- Commanders vs. Colts — 8:30 a.m.
- Texans vs. Dallas Cowboys — 12:00 p.m. (En vivo por RPC).
- Bears vs. Jets — 12:00 p.m.
- Bills vs. Patriots — 12:00 p.m.
- Bengals vs. Jaguars — 12:00 p.m.
- Giants vs. Cardinals — 12:00 p.m.
- Ravens vs. Titans — 12:00 p.m.
- Eagles vs. Rams — 12:00 p.m.
- Buccaneers vs. Packers — 12:00 p.m.
- Vikings vs. Dolphins — 3:05 p.m.
- Raiders vs. Kansas City Chiefs — 3:25 p.m.
- 49ers vs. Broncos — 3:25 p.m.
- Seahawks vs. Chargers — 3:25 p.m.
- Panthers vs. Lions — 7:20 p.m.
Lunes 5 de octubre
- Saints vs. Falcons — 7:15 p.m