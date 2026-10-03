NFL Fútbol Americano NFL -  3 de octubre de 2026 - 16:00

NFL: Resultados de la semana 4

Repasa los resultados de la semana cuatro de la National Football League (NFL) con 16 interesantes partidos.

NFL: Resultados de la semana 4
NFL: Resultados de la semana 4FOTO: IA

La semana cuatro de la National Football League (NFL) sigue en acción con 16 interesantes partidos disputándose en diferentes escenarios.

Semana 4 de la NFL

Jueves 1 de octubre

  • Browns 27-24 Steelers

Domingo 4 de octubre

  • Commanders vs. Colts — 8:30 a.m.
  • Texans vs. Dallas Cowboys — 12:00 p.m. (En vivo por RPC).
  • Bears vs. Jets — 12:00 p.m.
  • Bills vs. Patriots — 12:00 p.m.
  • Bengals vs. Jaguars — 12:00 p.m.
  • Giants vs. Cardinals — 12:00 p.m.
  • Ravens vs. Titans — 12:00 p.m.
  • Eagles vs. Rams — 12:00 p.m.
  • Buccaneers vs. Packers — 12:00 p.m.
  • Vikings vs. Dolphins — 3:05 p.m.
  • Raiders vs. Kansas City Chiefs — 3:25 p.m.
  • 49ers vs. Broncos — 3:25 p.m.
  • Seahawks vs. Chargers — 3:25 p.m.
  • Panthers vs. Lions — 7:20 p.m.

Lunes 5 de octubre

  • Saints vs. Falcons — 7:15 p.m

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