Thomas Christiansen valoró la victoria de la Selección de Panamá ante Curazao

El técnico de la Selección de Panamá , Thomas Christiansen , valoró la victoria 2-0 sobre Curazao en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF 2026-2027, disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, resultado que le permitió al conjunto canalero clasificar al Final Four y asegurar su boleto a la Copa Oro 2027.

En conferencia de prensa, el entrenador danés se refirió a varios aspectos del compromiso, entre ellos la lesión de Kadir Barría, la situación de Carlos Harvey en el fútbol estadounidense y el papel que desempeña Christian Martínez dentro del esquema nacional.

Thomas Christiansen habla sobre la lesión de Kadir Barría

Uno de los temas abordados fue la salida en camilla del joven delantero Kadir Barría al minuto 32', quien tuvo que abandonar el terreno de juego durante el primer tiempo tras recibir un golpe.

"Lo de Kadir fue un golpe, en la misma área que ya había recibido uno en un entrenamiento y la experiencia que él ha adquirido de jugar un partido tan importante como titular, le tiene que llenar de orgullo", explicó Christiansen.

El seleccionador también destacó la importancia de la oportunidad que tuvo el futbolista de Botafogo de iniciar como titular en un compromiso decisivo para Panamá.

La situación de Carlos Harvey en Minnesota United

Christiansen también fue consultado sobre Carlos Harvey y la falta de minutos que ha tenido esta temporada con el Minnesota United de la MLS.

"Este año no ha sido bueno para él en su club, debemos trabajar en eso. Por supuesto buscar un equipo mejor es bueno, pero siempre y cuando juegue", manifestó el entrenador.

Sin embargo, el técnico panameño señaló que espera que Harvey pueda tener mayor protagonismo en su equipo de cara a la próxima temporada.

"De cara a la temporada que viene, su club contará con él y si sigue en la línea que está en la selección, jugará con su equipo", agregó.

El papel de Cristian Martínez en la Selección

Otro de los puntos que abordó Christiansen fue la posición de Cristian Martínez, conocido como "Fulo", y su función dentro del planteamiento táctico de Panamá.

"Fulo no es extremo, pero como estamos jugando con un jugador más por dentro, él puede cumplir con esa función de defensa a ataque", explicó.

El entrenador resaltó además la capacidad del mediocampista para generar diferencias en los partidos y la importancia de contar con futbolistas que aporten movilidad y buen manejo de balón.

"En muchos partidos ha sido el que ha roto el encuentro, pero es importante el mediocampo, la movilidad y jugadores que tengan el control del balón y distribuir el juego", concluyó.