Real Madrid vs Celta de Vigo: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J13 de LaLiga

El Real Madrid buscará ponerle presión al FC Barcelona cuando un día antes enfrente al Celta de Vigo en la J13 de LaLiga.

El equipo de Jose Mourinho es segundo del torneo con 30 puntos y viene de ganar 3-0 al Valencia con goles de Fede Valverde, Arda Guler y Kylian Mbappé.

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Por su parte el Celta ocupa el lugar 11 con 13 unidades. Vienen de igualar sin goles ante Levante. Mientras que en Copa del Rey golearon 5-0 al Salamanca.

En el duelo directo, la temporada pasada ambos logaron victorias en campo de su rival. Primero el Celta ganó 0-2 y luego el Madrid en la jornada 27 venció 1-2.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Celta de Vigo

Fecha: Sábado 21 de noviembre

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de la señal de RPC Deportes