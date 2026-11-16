El invicto estadounidense Gervonta Davis hizo oficial su regreso al cuadrilátero a través de sus redes sociales, con un anuncio de un choque en el 2027 ante el ex campeón australiano George Kambosos Jr.

Davis (30-0-1, 28 KOs), de 30 años de edad hará su vuelta al cuadrilátero en la primavera del 2027, cuando ya tendrá 2 años sin subir al ring como profesional, desde aquel marzo del 2025 cuando empató en las tarjetas ante su compatriota Lamont Roach Jr en velada en el Barclays Center de New York.

El apodado como "Tank" se medirá cara a cara ante Kambosos Jr (22-4, 10 KOs), un púgil australiano que tocó la gloria aquel 27 de noviembre de 2021 tras vencer por decisión dividida al estadounidense Teófimo López en el Madison Square Garden de Nueva York, conquistando los cinturones AMB, FIB, OMB y The Ring.

El australiano subió al cuadrilátero por última vez en junio del 2025 cuando cayó ante el estadounidense Richardson Hitchins por TKO en 8 asaltos en el sexto asalto en el Madison Square Garden Theater.

En polémicas y más polémicas ha estado envuelto el noqueador de Baltimore, que en su momento fue llamado la cara del boxeo, pero que ahora intentará regresar a dar espectáculo en el cuadrilátero.

Gervonta destacó que próximamente Premier Boxing Champions revelará la fecha exacta y el escenario para este choque entre ex campeones mundiales.